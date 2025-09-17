مجلس الأعمال الإماراتي - الصيني: رأس الخيمة وجهة واعدة للمستثمرين بفضل توجيهات القيادة

رأس الخيمة في 17 سبتمبر/وام/ أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن الإمارة، بفضل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي تشهد نقلة نوعية في مختلف القطاعات، تعزز مسيرتها نحو مستقبل أكثر تقدماً واستدامة.

وقال الشيخ سالم بن سلطان، خلال حضوره مجلس الأعمال الإماراتي - الصيني الذي استضافه رجل الأعمال راشد محمد حمدوه الشحي بمنطقة سيح العريبي في رأس الخيمة، إن الإمارة تعمل على تعزيز التنوع الاقتصادي، وزيادة معدلات استقطاب الزوار والسياح، وترسيخ مكانتها وجهة مُفضلة للعديد من المستثمرين ورجال الأعمال، ومركزا تنمويا اقتصاديا حضاريا مُستداما.

من جانبه قال الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، خلال المجلس إن الإمارة تواصل تسجيل النجاحات في مختلف المجالات، وتشهد القطاعات الاقتصادية تحديداً انتعاشاً نوعياً لافتاً، فيما تترقب مشاريع كبرى، تُشكل دفعة هائلة لاقتصاد رأس الخيمة، والاقتصاد الوطني إجمالاً، في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ومتابعة وحرص سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة. وأوضح الشيخ محمد بن كايد أن المؤشرات الاقتصادية تُؤكد الواقع الاقتصادي المزدهر في الإمارة، وسط استقطاب العديد من المشاريع والاستثمارات في قطاعات عدة، ويتولى القطاعان الصناعي والسياحي قيادة اقتصاد رأس الخيمة نحو الاستدامة والمستقبل الواعد.

حضر مجلس الأعمال سعادة سالم راشد المفتول عضو المجلس الوطني الاتحادي وعدد من المسؤولين ووفد يمثل مجموعة سينوما الصينية، التي تعمل في قطاعات عدة، بينها تشييد وتشغيل المصانع، والمقاولات والإنشاءات والاستشارات الهندسية، والطاقة الشمسية، ومواد البناء، وتعبيد الطرق وبناء الجسور، وإنشاء خزانات البترول إلى جانب عدد من رجال القطاع الاقتصادي والشخصيات.

واستعرض الوفد الصيني، خلال المجلس، أبرز المشاريع، التي نفذتها المجموعة في الإمارات والصين ودول أخرى، وتم عرض "فيديو" حول مشاريع المجموعة.

بدوره أشار رجل الأعمال راشد حمدوه الشحي إلى الطفرة الملموسة، خلال المرحلة الماضية، في استقطاب الشركات والعلامات التجارية والاستثمارات المتنوعة إلى رأس الخيمة، من دول ومناطق مختلفة حول العالم، بفضل التطوير المستمر في البنى التحتية ومنظومة الخدمات العامة، والدعم الكبير من قبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والعمل الدؤوب والجاد لسمو ولي عهد رأس الخيمة.