النمسا تطمح لأن تصبح مركزًا أوروبياً للهيدروجين الأخضر

فيينا في 17 سبتمبر /وام/ أعلن فولفغانغ هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد والطاقة النمساوي إطلاق مبادرة شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة النمسا مركزا أوروبيا للهيدروجين الأخضر، عن طريق ضخ ودعم الاستثمارات في بناء محطات التحليل الكهربائي، والمشاركة في مشروع خط أنابيب نقل الهيدروجين "الممر الجنوبي"، ووضع استراتيجية وطنية لاستيراد الهيدروجين.

وكشف هاتمانسدورفر في تصريحات له عن تخصيص 20 مليون يورو، لدعم إنشاء محطات التحليل الكهربائي، وتطوير البنية التحتية للتخزين وخطوط الأنابيب، واعتبر الهيدروجين مشروعا اقتصاديا للمستقبل، يوفر إمدادات الطاقة الآمنة، ويدعم القاعدة الصناعية ويهيئ الأرضية لخلق فرص عمل وفتح أسواق جديدة، مؤكداً أهمية استخدام الهيدروجين الأخضر في القطاعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل البتروكيماويات وصناعة الأسمدة.

تمتلك النمسا حالياً محطات تحليل كهربائي بقدرة 28 ميجاوات، ما يضعها في المرتبة التاسعة عالمياً، وتحتاج إلى استيراد نحو ثلثي احتياجاتها من الهيدروجين حسب تقديرات وزارة الطاقة، التي تخطط للاعتماد بشكل محوري على "ممر الهيدروجين الجنوبي"، كطريق استيراد مركزي يربط أوروبا الوسطى بشمال أفريقيا عبر إيطاليا والنمسا.