15% نموا بحركة الطيران الخاص في دبي الجنوب خلال النصف الأول

دبي في 17 سبتمبر/وام/ حقق مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب نمواً ملحوظاً في حركة الطيران الخاص خلال النصف الأول من عام 2025 بعدما شهد تسجيل 9,753 رحلة بزيادة قدرها 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

يعكس هذا الإنجاز النمو المستمر لقطاع الطيران الخاص، الأمر الذي يُعزّز مكانة مطار آل مكتوم الدولي باعتباره المطار الرائد لحركة الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط.

وقال سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، إن الارتفاع المستمر في حركة الطيران الخاص يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي مركزا رائدا للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات.

وأكد التزامهم في مشروع محمد بن راشد للطيران بتوفير بنية تحتية وخدمات عالمية المستوى تعزز مكانة دبي على الساحة الدولية في قطاع الطيران.

