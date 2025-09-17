اتحاد مصارف الإمارات يبدأ استعداداته لاستضافة "سايبوس 2029" في دبي

دبي في 17 سبتمبر /وام/ كشف اتحاد مصارف الإمارات عن بدء استعداداته لاستضافة مؤتمر ومعرض "سايبوس 2029" المؤتمر العالمي للعمليات المصرفية، الذي تنظمه سنوياً جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت".

وأشار اتحاد مصارف الإمارات في بيان اليوم، إلى بدء المشاورات مع الشركاء الاستراتيجيين في هذه الاستضافة، وهم مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والداعم الرئيسي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل وضع خطط متكاملة وشاملة لاستضافة هذا الحدث العالمي بالصورة التي تتوافق مع المكانة الريادية لدولة الإمارات بوصفها مركزا ماليا ومصرفيا عالميا.

ونوه الاتحاد إلى بدء المناقشات أيضاً مع المصارف الأعضاء، خاصة المصارف الإماراتية الوطنية، لدراسة مدى مشاركتها وتمثيلها في هذا الحدث الكبير.

ومن المقرر أن تنطلق الجهود التي يقودها اتحاد مصارف الإمارات نهاية الشهر الجاري مع مشاركة عدد من البنوك الأعضاء في الاتحاد في مؤتمر ومعرض "سايبوس 2025" الذي يتم تنظيمه في مدينة فرانكفورت الألمانية في الفترة ما بين 29 سبتمبر الجاري و 2 أكتوبر المقبل بمشاركة أكثر من 10 آلاف من قادة المؤسسات المالية العالمية والمصرفيين والرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا المالية الكبرى والمزودين من مختلف أنحاء العالم تحت شعار "آفاق جديدة للصناعة المالية في العالم".

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات رئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات، إن اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر "سايبوس 2029" يؤكد الثقة العالمية في مكانة الدولة ودورها الحيوي في قيادة المبادرات تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وأضاف أنه وحرصاً على ترسيخ هذه الثقة والمساهمة في دفع نمو المدفوعات التي تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الحديث، بدأنا في الإعداد ووضع الخطط الشاملة لضمان إنجاح هذا الحدث العالمي بما يعكس المكانة المتميزة لدولة الإمارات وجهة رائدة لتنظيم المؤتمرات والفعاليات العالمية الاقتصادية الكبرى الشبيهة بهذا الحدث، وإدارة الحوارات والنقاشات من أجل تطوير القطاع المالي والمصرفي والتوصل إلى حلول ومبادرات مبتكرة تتوافق مع المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة.

ونوه إلى أن مشاركة المصارف الأعضاء في دورة العام الجاري لمؤتمر ومعرض "سايبوس"، التي تستضيفها فرانكفورت الألمانية، تسهم في التعريف بالتطورات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال المدفوعات ودورها في تطوير الصناعة المالية والمصرفية والتبادل التجاري موضحا أنها تأتي أيضا ضمن جهود استضافة "سايبوس 2029" في دبي، وتعريف مجتمع المدفوعات العالمي بتطور الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات، ودور المبادرات الطموحة مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع التي تم إطلاقها في العام 2019 لتطوير حلول دفع مبتكرة وتعزيز تجربة العملاء، والمدى الذي بلغه التطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن في القطاع المصرفي والمالي بدولة الإمارات.

وتنظم جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت" مؤتمر ومعرض سايبوس منذ العام 1978 سنويا في أحد المراكز المالية والمصرفية العالمية، التي يتم اختيار أحدها سنوياً من بين العديد من المراكز الكبرى، والتي تسعى للفوز بفرصة استضافة هذا المؤتمر باعتباره منصة عالمية لقادة المؤسسات المالية والمصرفية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى ومزودي التقنيات.

وأشار جمال صالح في هذا الصدد إلى الدور الريادي لدولة الإمارات في مجال المدفوعات، حيث قام الاتحاد بتأسيس اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية الأولى من نوعها لمستخدمي سويفت، وهي أول لجنة توجيهية ومجموعة وطنية يتم إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل ممثلين عن مكتب سويفت الإقليمي في دبي.

وتقوم هذه اللجنة منذ تأسيسها في عام 2021 بدور محوري في تحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظم التحويلات المصرفية.

فيما ُيعتبر المركز التدريبي لمستخدمي سويفت في دولة الإمارات "القائم أيضاً تحت مظلة الاتحاد" مركز التدريب الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمستخدمي سويفت، ويقوم بتنظيم دورات تدريبية لإعتماد موظفي المصارف المستخدمين للمنظومة من بين أعضاء مجموعة مستخدمي سويفت في البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات.