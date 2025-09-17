جامعة الذيد تحتفل بمرور عام على افتتاحها

الذيد في 17 سبتمبر /وام/ احتفلت جامعة الذيد بمرور عام على افتتاحها عبر حفل رسمي نظمته بمقرها تحت عنوان "عامنا الأول" في أجواء استثنائية.

واستعرضت الدكتورة عائشة بوشليبي مديرة الجامعة خلال الحفل أبرز إنجازات الجامعة خلال عامها الأول، مؤكدة أن هذه المسيرة تنطلق من الرؤية الحكيمة والدعم المتواصل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، الذي وضع التعليم والبحث العلمي في صدارة أولوياته.

تخلل الحفل عرض مرئي لأبرز الإنجازات في مجالات الزراعة والطب البيطري، وما صاحبها من مبادرات بحثية ومجتمعية تعكس التزام الجامعة بخدمة المجتمع وتعزيز الأمن الغذائي والبيئي.

وفي لمسة ملهمة، ألقى الطالب مصلح العرياني، أصغر مزارع إماراتي، كلمة شارك فيها تجربته الشخصية مع الجامعة ودورها في تطوير طموحه الزراعي فيما ألقى الطالب عبدالرحمن الطنيجي فقرة شعرية معبرة، عكست روح الانتماء والطموح لدى طلبة الجامعة.

من جانبه ألقى سعادة الدكتور سالم زايد الطنيجي، عضو مجلس أمناء الجامعة، كلمة نوّه فيها بالجهود الكبيرة المبذولة في تطوير البنية الأكاديمية والبحثية، مؤكداً التزام المجلس بدعم مسيرة الجامعة نحو التميز والنمو المستدام.

وشهد الحفل جلسة حوارية ملهمة شارك في إدارتها الطالب سلطان قاسم وناقش خلالها نخبة من أساتذة الجامعة تجاربهم العلمية والبحثية ورؤيتهم لمستقبل الجامعة.