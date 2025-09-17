تشكيل مجلس إدارة "اتحاد الجولف" برئاسة عبدالله الهاشمي

دبي في 17 سبتمبر/ وام/ اعتمد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، قراراً بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجولف للدورة الانتخابية 2024-2028، برئاسة اللواء طيار"م" عبدالله السيد الهاشمي.

يضم المجلس، السيد مصطفى الهاشمي، وخالد عبدالله الشامسي، وليد أحمد العطار،خلفان سعيد الكعبي، سعيد عبدالكريم المالك، خالد محمد السويدي، سالم خليفة دسمال، وإليازية علي الكويتي.

وتوجه الهاشمي بالشكر والتقدير إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وسعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وسعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، على الثقة الكبيرة، واعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

وأكد التزام أعضاء المجلس ، باستدامة البرامج، والخطط التطويرية، ومتابعة مرحلة الإنجازات، والبناء على ما تحقق، وفق رؤية استراتيجية شاملة، تستهدف النهوض برياضة الجولف، وتعزيز حضورها إقليمياً وعالمياً.

وأوضح الهاشمي أن المجلس الجديد يضم نخبة من الكفاءات الوطنية، وأصحاب الخبرات الواسعة في عالم الجولف والإدارة الرياضية، لقيادة المرحلة المقبلة بكل ثقة واقتدار، ضمن إطار مؤسسي منظم، يرتكز على دعم المواهب الوطنية، وتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة، وترسيخ مكانة الإمارات مركزا رياديا لبطولات الجولف الإقليمية والعالمية.