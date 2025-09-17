"زايد العليا" تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من أصحاب الهمم في برنامج التمكين للتوطين

العين في 17 سبتمبر/وام/ احتفلت “مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم” بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، بتخريج الدفعة الأولى من أصحاب الهمم في برنامج التمكين للتوطين الذي يعد دبلوماً مهنياً نوعياً في القطاع المصرفي.

أقيم حفل التخريج بمقر مركز العين للتوحد التابع للمؤسسة، وشهد تخرج 23 طالباً من أصحاب الهمم بعد استكمالهم البرنامج الذي استمر خمسة أشهر بواقع يومين أسبوعياً.

حضر الحفل مروان المهيري المدير العام لمعهد الإمارات المالي إضافة إلى قيادات مؤسسة زايد العليا ومعهد الإمارات المالي إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين وأسر الخريجين.

وألقى سعادة نافع الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بمؤسسة زايد العليا، كلمة أكد فيها أن تخريج هذه الدفعة من أصحاب الهمم يمثل خطوة نوعية نحو دمجهم الفعّال في سوق العمل، لاسيما في القطاع المصرفي الذي يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية بالدولة مشيداً بقدرة الخريجين على المثابرة والتعلم واكتساب المهارات التي تؤهلهم لشغل وظائف نوعية تسهم في تعزيز مسيرتهم المهنية وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة.

بدوره، أكد مروان المهيري، المدير العام لمعهد الإمارات المالي، أن تخريج الدفعة الأولى من برنامج "الدبلوم المصرفي " يأتي تتويجًا لرؤية مشتركة تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتجسيدًا لالتزام المعهد بتصميم البرنامج ليأتي جسراً يربط طموحات أصحاب الهمم باحتياجات القطاع المالي المتسارعة والتزامه بتوفير تعليم نوعي ومخصص يلائم قدراتهم. موضحاً أن نجاح الخريجين يعكس جدارتهم وقدرتهم على الإسهام في رفد القطاع المالي بكوادر مؤهلة قادرة على دفع عجلة التنمية وتعزيز المكانة التنافسية لدولة الإمارات على الخارطة العالمية.

وأكد المتحدثون خلال الحفل أن البرنامج يجسد نموذجاً رائداً في تمكين أصحاب الهمم، من خلال إكسابهم مهارات مهنية وإدارية تعزز فرصهم في التوطين وتفتح أمامهم مجالات واسعة للعمل المنتج والمستدام.

تخلل الحفل تكريم معهد الإمارات المالي بدرع تذكارية تقديراً لدوره في إنجاح البرنامج، إضافة إلى توزيع شهادات التخرج على المشاركين وسط أجواء احتفالية.