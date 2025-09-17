محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلق «مختبر دبي للبصائر السلوكية» لدعم الابتكار

دبي في 17 سبتمبر /وام/ أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إطلاق «مختبر دبي للبصائر السلوكية» منصة بحثية تطبيقية رائدة متخصصة في توظيف العلوم السلوكية لفهم سلوك الأفراد وتحسين السياسات العامة والخدمات الحكومية وذلك في خطوة تعكس التزامها بالريادة في توظيف العلوم الحديثة لصياغة سياسات مبتكرة تعزز جودة الحياة وترفع كفاءة الأداء الحكومي .

يأتي إطلاق المختبر في إطار جهود الكلية لتعزيز منظومة العمل الحكومي في دبي ودولة الإمارات عبر دمج الأدلة العلمية بالتجربة العملية وبناء القدرات المؤسسية بما يرسخ مكانتها شريكا معرفيا رئيسيا للجهات الحكومية ويواكب توجهات الدولة نحو حكومة مستقبلية ذكية ومرتكزة على الإنسان .

ويعمل المختبر على تمكين صناع القرار والمؤسسات الحكومية من تطوير سياسات وتدخلات أكثر تأثيرا وابتكارا استنادا إلى فهم معمق للسلوك البشري وتطبيق الأدوات السلوكية الحديثة .

يستند المختبر إلى رؤية طموحة بأن يصبح مرجعا إقليميا وعالميا في توظيف السلوك البشري لصناعة السياسات العامة الذكية مع تقديم حلول مبتكرة قائمة على الأدلة والتجربة للتحديات الحكومية والمجتمعية بالتعاون مع طيف واسع من الشركاء المحليين والدوليين من الحكومات والجهات التنظيمية إلى المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.

وأكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أن المختبر يشكل نقلة نوعية في آليات صناعة القرار من خلال الاعتماد على الأدلة السلوكية والتجربة العلمية لتعزيز فعالية السياسات والخدمات الحكومية مشيرا إلى التزام الكلية بتوظيف خبراتها الأكاديمية والبحثية لبناء قدرات مؤسسية قادرة على الاستفادة من العلوم السلوكية بما يعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها العالمية في الابتكار الحكومي.

وأوضح العميد عبد الصمد حسين سليمان مساعد المدير العام لقطاع الريادة والمستقبل في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي أن التجارب التي ينفذها المختبر تستند إلى تحليل البيانات والإحصاءات لرصد التحديات وبناء التدخلات السلوكية التي تسهم في زيادة سعادة المتعاملين مؤكدا أن المختبر يعتمد منهجية علمية تقوم على التحفيز والترغيب بدلا من الإجبار لضمان احترام خصوصية الأفراد وتحقيق أثر مستدام على المدى الطويل .

ويتبنى المختبر مبادرة مبتكرة تحمل اسم «الندجثون» وهي منصة تجمع فرق عمل متعددة التخصصات لتطوير حلول قائمة على مبادئ البصائر السلوكية ضمن إطار زمني محدد بما يعزز الابتكار التعاوني ويتيح اختبار حلول قابلة للتطبيق والتعميم.

ومن المقرر تنظيم أول «ندجثون» بالشراكة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بما يسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع عملية تعكس قدرة دبي على إنتاج حلول سلوكية قابلة للتوسع في مختلف القطاعات .

ويعكس إطلاق «مختبر دبي للبصائر السلوكية» رؤية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الرامية إلى تحويل المعرفة الأكاديمية إلى سياسات وتطبيقات مبتكرة تسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتطوير حلول مستدامة قائمة على الأدلة والتجربة بما يعزز موقع دولة الإمارات مرجعا عالميا لتصميم السياسات المبتكرة المرتكزة على الإنسان والفهم السلوكي العميق .