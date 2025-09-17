ماكلروي يؤكد مشاركته في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف 2026

دبي في 17 سبتمبر/ وام/ أعلن نجم الجولف العالمي روري ماكلروي، بطل البطولات الكبرى "الجراند سلام"، مشاركته في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك التي يستضيفها نادي الإمارات للجولف خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير 2026.

يملك ماكلروي خمسة ألقاب كبرى، كان آخرها فوزه في بطولة الولايات المتحدة على ملعب أجوستا الوطني ويتصدر حالياً التصنيف العالمي لـ "السباق إلى دبي"، ويقود منتخب أوروبا في الدفاع عن لقب كأس رايدر الأسبوع المقبل.

ويطمح النجم الأيرلندي الشمالي إلى الفوز بـكأس البطولة "الدلة" للمرة الخامسة في مسيرته، بعدما توج بها في أعوام 2009 و2015 و2023 و2024.

وتصادف المشاركة المقبلة لماكلروي مرور 20 عاماً على ظهوره الأول في البطولة عام 2006 كلاعب هاوٍ، قبل أن يحقق أول ألقابه الاحترافية في نسخة 2009 ويمثل حضوره المنتظم في البطولة دليلاً على ارتباطه القوي بدبي وجماهيرها ويعتبرها "موطناً ثانياً" له.

وقال ماكلروي: "كان هذا العام مميزاً بالنسبة لي، وأنا متحمس للموسم الجديد.. بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك دائماً من البطولات الأقرب إلى قلبي، وأتطلع للعودة إلى نادي الإمارات للجولف في يناير المقبل.. الدعم الجماهيري في دبي رائع، وهو ما يجعلها المكان المثالي لانطلاقة العام".