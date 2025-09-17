"شاهين" يحصد "أفضل توقيت" بمنافسات "الإيذاع" بمهرجان العين للهجن

العين في 17 سبتمبر/وام/ تواصلت صباح اليوم منافسات التمهيدي الثالث في فئة الإيذاع، لمسافة 4 كلم، بمهرجان العين لسباقات الهجن، في ميدان الروضة بمنطقة العين.

وتصدرت "تكبير"، لصالح حمد محمد سالم، منافسات الشوط الأول، بزمن قدره 6:04:67 دقيقة، وفاز "عناد"، لسيف خلفان الهاجري، بلقب الشوط الثاني، محققاً 6:03:78 دقيقة.

وحصدت "شبيه"، لمبارك سالم بن سهيل الشرقي العامري، لقب الشوط الثالث، مسجلة 6:07:92 دقيقة، وتصدرت "رماح"، لخليفة راشد بن سيف الشامسي العليلي، الشوط الرابع بزمن قدره 6:09:27 دقيقة.

وحقق "شاهين"، لحمد محمد علي بن عويمر الدرعي، "أفضل توقيت"، وتصدر الشوط الخامس، مسجلاً 6:03:13 دقيقة.

وتمكنت "الناوية"، لحمد ناصر بن منصور الدرعي، من الفوز بلقب الشوط السادس محققة 6:04:55 دقيقة، بينما خطفت "ميعاد"، لسهيل عبيد بن نخيرات العامري لقب الشوط السابع، بزمن قدره 6:08:55 دقيقة، وانتزعت "مجد"، لراشد سالم عبيد المنصوري صدارة الشوط الثامن، مسجلة 6:03:85 دقيقة.

وخطفت "شموخ"، لخلفان مبارك الشامسي، صدارة الشوط التاسع، بزمن قدره 6:09:10 دقيقة، وذهب اللقب في الشوط العاشر إلى "شاهين"، لسيف مصبح المسافري، بزمن قدره 6:04:28 دقيقة.

وكانت الصدارة في الشوط الحادي عشر، من نصيب "شواهين"، لبدر حمد سلطان بزمن قدره 6:11:30 دقيقة واختتمت "جزيل"، لنايف محمد بن روية الخييلي المنافسات بخطف صدارة الشوط الثاني عشر، مسجلة 6:05:58 دقيقة.