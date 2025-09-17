"موارد عجمان "تنظم يوماً مفتوحاً للتوظيف بالقطاع المصرفي

عجمان في 17 سبتمبر /وام/ تنظم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، غدا، فعالية اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية الفورية في القطاع المصرفي، في مجلس الوطن بعجمان ، بهدف تعزيز فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

تستهدف الفعالية مواطني الدولة من مختلف المؤهلات العلمية (بكالوريوس، دبلوم، الثانوية العامة) وسيتم طرح 180 شاغراً وظيفياً في مجالات مصرفية و إدارية متعددة.

يشارك في الفعالية أربع جهات مصرفية هي مصرف رويا المحلي الإسلامي ، ومصرف الشارقة الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك دبي الإسلامي، والتي ستوفر مجموعة من الفرص الوظيفية المتنوعة للمواطنين.