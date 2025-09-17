اتحاد الكرة يطلق حملة "حلم وطن" دعما لمنتخبنا بملحق التأهل لمونديال 2026

دبي في 17 سبتمبر/وام/أطلق اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم حملة مجتمعية بعنوان "حلم وطن"، لدعم المنتخب الوطني الأول في مشواره بالملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي تقام منافساتها في الدوحة الشهر المقبل.

جاء الإعلان خلال اجتماع تنسيقي عقد بمقر الاتحاد بحضور مسؤولي الاتحاد والجهازين الفني والإداري للمنتخب، وعدد من أساطير كرة القدم الإماراتية، إلى جانب ممثلي الرعاة والشركاء ووسائل الإعلام.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، أن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الاتحاد، يحرص على توفير كل سبل الدعم للمنتخب، بما في ذلك الجوانب المعنوية، مشدداً على أهمية تكاتف الشركاء والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجماهير من أجل مؤازرة المنتخب في هذه المرحلة الحاسمة.

وأوضح الأمين العام أن الحملة تتضمن سلسلة من المبادرات الإعلامية والجماهيرية والترويجية، تشمل تنظيم حضور جماهيري لمساندة المنتخب خلال مباراتي الملحق، وتشكيل فرق عمل لتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية والخاصة. وأشاد بتعاون الشركاء والرعاة والأندية ووسائل الإعلام في تهيئة الأجواء المناسبة للمنتخب في مشوار التصفيات.

وأعرب عدد من نجوم منتخب الإمارات في كأس العالم 1990، ومنهم عدنان الطلياني ومحسن مصبح وفهد خميس وعبد الرحمن محمد وعبد القادر حسن، عن دعمهم الكامل للمنتخب الحالي، مثمنين مبادرة اتحاد الكرة لتعزيز مساندة المنتخب في هذه المرحلة المصيرية.

من جانبه، أكد الروماني أولاريو كوزمين مدرب المنتخب، تقديره لإطلاق الحملة في هذا التوقيت، مشيراً إلى أن الدعم الجماهيري والمعنوي يمثل حافزاً كبيراً للفريق في مباراتي الملحق.

وقال في تصريحات لـ "وام" : "نسعى لاستثمار هذه الروح الإيجابية وتوجيهها في الإطار الصحيح، لتكون دافعاً للاعبين في ظل الضغوط الكبيرة التي ترافق مثل هذه المباريات، وتركيزنا سيكون على كيفية تحقيق الفوز والوصول إلى أهدافنا".