زيادة قياسية في أعداد المشاركين تعزز نجاح برنامج الجوجيتسو المدرسي

أبوظبي في 17 سبتمبر/ وام/ أكد اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن برنامج الجوجيتسو المدرسي أسهم في تأسيس قاعدة صلبة لرياضة الجوجيتسو في الدولة، من خلال البرنامج الذي يعد نموذجا فريدا على مستوى العالم.

ومع بدء العد التنازلي لانطلاق النسخة الـ17 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تُقام في "مبادلة أرينا" من 12 إلى 22 نوفمبر القادم، يبرز الدور المحوري الذي تلعبه المدارس في تأسيس قاعدة صلبة لرياضة الجوجيتسو بالدولة، عبر هذا البرنامج.

فمنذ البداية، كان للمدرسة دورٌ كبير في أن تتحوّل حصص الجوجيتسو من نشاطٍ رياضي عابر إلى منظومةٍ تصقل فيها الشخصية قبل الإنجازات.

ومنذ أواخر العقد الأول من الألفية، رسّخت مدارس أبوظبي رياضة الجوجيتسو في مناهجها تدريجيًا، لتنشأ معها قاعدة مواهب وطنية تُغذّي قيم الانضباط والشجاعة والثقة بالنفس، وتمهّد الطريق من ساحات المدرسة إلى منصّات التتويج ودروب الاحتراف.

وقد انطلق برنامج الجوجيتسو المدرسي عام 2008 برؤية طموحة تهدف إلى غرس قيم الانضباط واحترام المنافس والعمل الجماعي في نفوس الطلبة، قبل أن يتحول إلى عامل مهم لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية.

وبفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، ارتفعت أعداد الطلبة المشاركين بشكل متسارع، حيث سجّل البرنامج نحو 47 ألف طالب وطالبة في عام 2017، فيما بلغ العدد 120 ألفاً في عام 2021 بزيادة 155%.

وفي الموسم 2022/2023، وثّقت البيانات انخراط 59 ألف طالب أسبوعياً في 125 مدرسة تابعة لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ما يعني أن سلسلة الإمداد بالمواهب باتت مستدامة وموزّعة على نطاقٍ واسع.

وأصبح الطريق ممهدا اليوم من المدرسة إلى منصات التتويج في أكبر البطولات والمحافل العالمية وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أكثر من أي وقت مضى ، فالعديد من الأبطال الذين يتألقون على البساط هم نتاج مباشر لبرنامج الجوجيتسو المدرسي، وهو ما يعزز مكانة الدولة والعاصمة أبوظبي مركزاً عالمياً لصناعة الأبطال. وذكرت البطلة الإماراتية شمّا الكلباني - التي حققت العديد من الألقاب القارية والعالمية - أن قصتها مع الجوجيتسو بدأت على بساط المدرسة؛ إذ تعلّمت أن الفوز يبدأ بالانضباط والتحمل والصبر.

و قالت إن برنامج الجوجيتسو المدرسي منحني الأساس الفني والثقة لأنتقل إلى النادي ثم المنافسات الكبرى، وكلما أعتلي البساط أتذكّر أن أول خطوة نحو الاحتراف كانت في الفصل الدراسي.