غرفة الفجيرة تطلق معرض البيت السعيد

الفجيرة في 17 سبتمبر/ وام / أطلقت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة معرض “البيت السعيد ”بمركز دبا الفجيرة للمعارض التابع لها في إطار الترويج للمنتجات الوطنية وتنشيط حركة الأسواق والخدمات.

يشمل المعرض تشكيلة واسعة من الأثاث العصري والأجهزة الكهربائية الحديثة والإلكترونيات، والسجاد الفاخر والمفروشات والثريات والإنارة وإكسسوارات المنازل، وغيرها من المنتجات التي تتطلبها الشركات الجديدة والمنازل والأسر.

شهد افتتاح المعرض سعادة كل من عبد الله محمد سعيد الظنحاني عضو مجلس إدارة الغرفة ، رئيس لجنة المعارض، وأحمد حسن اليماحي أمين الصندوق نائب رئيس لجنة المعارض وسلطان جميع الهنداسي ، مدير عام الغرفة وعدد من أعيان دبا الفجيرة.

وأوضح سعادة سلطان الهنداسي أن الشركات المشاركة في المعرض تبيع معروضاتها بخصومات كبيرة ودفعات مرنة ، مشيراً إلى أن المعرض سينظم بصفة دورية كل عام ويستمر حتى 22 سبتمبر الجاري، ويفتح أبوابه للزوار من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساء .

