طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا رطب ليلا

أبوظبي في 17 سبتمبر/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، ورطبا ليلا وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ، و حركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي و بحر عمان خفيفا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 31 90 40

دبي 40 30 90 30

الشارقة 40 30 85 25

عجمان 41 29 85 30

أم القيوين 38 27 90 40

رأس الخيمة 41 28 85 20

الفجيرة 35 30 90 30

العـين 44 29 80 25

ليوا 43 27 80 25

الرويس 37 28 85 35

السلع 38 29 85 40

دلـمـا 37 30 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 32 31 85 40

أبو موسى 33 31 85 40