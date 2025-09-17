الإمارات تشارك في مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية في أستانا

أستانا في 17 سبتمبر / وام / شارك معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في الجلسة الخاصة بحماية المواقع الدينية التي نظمت على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية الذي تستضيفه حاليا العاصمة الكازاخستانية أستانا تحت عنوان "حوار الأديان: التآزر من أجل مستقبل أفضل" .

وأكد معاليه أن جهود دولة الإمارات في صيانة دور العبادة لجميع الأديان والمذاهب والثقافات، داخل الدولة وخارجها، تجسد قيم التعايش السلمي، وتعزز التعاون بين الأديان، مشيرًا إلى أن هذا النهج القائم على ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، ومنع التمييز على أساس الدين، وهو ما سارت عليه قيادة دولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - .

وقال معاليه إنه في مطلع تسعينيات القرن الماضي تم اكتشاف كنيسة ودير جزيرة صير بني ياس، وهو اليوم يعد من أبرز المواقع الأثرية الدينية في الدولة، وفي عام 2002 تكفل الشيخ زايد -طيب الله ثراه- بترميم كنيسة المهد في القدس، إلى جانب ترميم مسجد عمر بن الخطاب المجاور للكنيسة، و سيرا على هذا النهج والتزاما بهذه القيم، أعلن في أبوظبي مؤخرًا عن اكتشاف صليبٍ عتيقٍ في ديرٍ مسيحي يقع في جزيرة صير بني ياس، وفي بداية هذا الشهر، أُعيد افتتاح جامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء التاريخية، بدعمٍ إماراتي، وذلك بعد عملٍ امتد لخمس سنواتٍ لإعادة الحياة لهذا الصرح التاريخي، وفي السياق ذاته، ساهمت دولة الإمارات في ترميم كنسيتي الطاهرة والساعة، اللتين تُعدّان من الرموز التاريخية والحضارية لمدينة الموصل العراقية.