انطلاق منتدى التعاون الإماراتي- الإيطالي في الصناعات الدفاعية بأبوظبي

أبوظبي في 17 سبتمبر / وام/ انطلقت في أبوظبي، اليوم، أعمال منتدى التعاون الإماراتي - الإيطالي في الصناعات الدفاعية، الذي تنظمه وزاة الدفاع، بالتعاون مع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي وسفارة الجمهورية الإيطالية لدى الدولة، وبحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال من الجانبين لبحث سبل التعاون والشراكات المستقبلية.

ويشارك في فعاليات المنتدى، الذي يقام على مدى يومين، وفد الشركات الأعضاء في اتحاد الصناعات الجوية والدفاعية والأمنية بإيطاليا، الذي يزور الدولة حالياً.

وألقى العميد مهندس ناصر راشد آل علي، رئيس الإدارة التنفيذية للتكنولوجيا والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع، الكلمة الافتتاحية للمنتدى والتي رحب فيها بالحضور وأشاد بالنمو المضطرد في علاقات التعاون بين البدين الصديقين في المجالات كافة خاصة مجال الصناعات الدفاعية.

فيما ألقيت كلمات لسعادة لورينزو فنارا، سفير إيطاليا لدى الدولة، والأدميرال جياسينتو أوتافياني المدير الوطني للتسليح بإيطاليا وجورجيو البيرتي، مدير الهيئة الوطنية لمراقبة تصدير الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وجوسيبي كوسيغا، رئيس اتحاد الصناعات الإيطالية للدفاع والفضاء والأمن.

وتخللت أعمال اليوم الأول للمنتدى جلسات عمل بين الشركات الدفاعية الإماراتية والإيطالية للبحث في فرص تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة للتصنيع الدفاعي والبحث والتطوير في تكنولوجيا الاستخدام المزدوج.

وأكد عبد الله سيف العواني، المدير التنفيذي لقطاع علاقات المستثمرين والترويج الصناعي بمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، أن النمو المتزايد الذي يشهده قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات يوفر فرصاً واعدة للشركات العالمية الرائدة لبناء شراكات استراتيجية راسخة وطويلة الأمد.

وقال إن المجلس، ومن منطلق دوره ممكنا رئيسيا للمنظومة الدفاعية الوطنية، يسعى إلى دعم الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى العديد من الشراكات الناجحة والمثمرة بين الشركات الدفاعية الإماراتية والإيطالية، والتي تم تأسيسها تحت مظلة برنامج التوازن، ومثلت نموذجاً يحتذى في تعزيز القدرات المحلية ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

يذكر أن اتحاد الصناعات الجوية والدفاعية والأمنية والتابع للاتحاد العام للصناعة في إيطاليا، يمثل الشركات الإيطالية العاملة في تصميم وإنتاج وخدمات التكنولوجيا المتقدمة لقطاع الصناعات الجوية والدفاعية والأمنية، إضافة إلى مؤسسات البحث والتطوير في تكنولوجيا الاستخدام المزدوج.