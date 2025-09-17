"شاعر المليون" يختتم جولة التحكيم الـ4 بمسقط

مسقط في 17 سبتمبر / وام / اختتم برنامج "شاعر المليون"، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، جولة التحكيم الرابعة في سلطنة عُمان .

وأجرت لجنة التحكيم مقابلات مع الشعراء عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر من مسقط، لاختيار نجوم الموسم الثاني عشر تحت شعار "قصيدنا واحد".

شهدت المحطة الرابعة إقبالاً لافتاً، إذ التقت اللجنة نحو 80 شاعراً بينهم 3 شاعرات قدموا نصوصاً تنوعت في أغراضها وأساليبها الشعرية، وكشفت عن طاقات شعرية جديدة.

وأكد الدكتور سلطان العميمي عضو لجنة التحكيم خصوصية التجربة العمانية وما تميزت به من تنوع في اللهجات والأغراض الشعرية، لافتاً إلى أن البيئات الجبلية والساحلية والبدوية والزراعية في السلطنة انعكست بوضوح في النصوص المقدمة.

وأشاد بحضور الشاعرات العمانيات وبصْمتهن في البرنامج، مشيراً إلى وصول بعضهن إلى مراحل متقدمة في المواسم الماضية، وتوقع استمرار هذا الحضور المميز في الموسم الحالي.

من جانبه، وصف الشاعر حمد السعيد محطة مسقط بالفريدة، مؤكدا أن استخدام تقنيات الاتصال المرئي أتاح للَّجنة، الوصول إلى الشعراء في البلدان التي لا تقام فيها الجولات وأشاد بقوة النصوص والإقبال الكبير على المشاركة من شعراء السلطنة.

ويستعد البرنامج للانتقال إلى محطته الختامية في أبوظبي من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري على مسرح شاطئ الراحة، بعد جولات شملت الرياض والكويت وعمّان ومسقط، لتستكمل رحلة البحث عن نجوم الشعر النبطي في موسمه الثاني عشر.

يعد "شاعر المليون" أبرز منصة للشعر النبطي على مستوى الوطن العربي وأسهم منذ انطلاقته في ترسيخ مكانة هذا الفن وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي، جامعاً ملايين المتابعين من مختلف الدول عبر منافسة شعرية رفيعة تجمع بين الأصالة والإبداع.