لجنة التنسيق البرلماني للمجالس التشريعية الخليجية تناقش آلية التعاون مع البرلمانات الدولية

أبوظبي في 17 سبتمبر/وام/ عقدت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية في مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي عضو المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها الواحد والعشرين "عن بعد"، اليوم بمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية.

ناقشت اللجنة وفق جدول أعمالها، آلية التنسيق والتعاون بين المجالس التشريعية الخليجية والبرلمان الأوروبي، وسبل تنفيذ استراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على عدة مستويات واستعرضت مسودة مذكرة التفاهم بين المجالس التشريعية لدول الخليج العربية، وبرلمانات أمريكا اللاتينية ومجموعة الكاريبي.

شارك في الاجتماع، سعادة شيخة سعيد الكعبي عضو المجلس عضو اللجنة، وسعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وأكدت سعادة الدكتورة مريم البدواوي خلال الاجتماع، أهمية تعزيز التنسيق بين المجالس التشريعية الخليجية، بما يعكس تطلعات شعوب دول الخليج العربية نحو مزيد من التعاون والتكامل، وقدمت خالص التعازي والمواساة إلى دولة قطر الشقيقة في استشهاد أحد منتسبي قوة الأمن الداخلي، جراء الاعتداء الإسرائيلي الغادر على أراضيها، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وأكدت تضامن دولة الإمارات الكامل، مع دولة قطر في مواجهة هذا التصعيد الخطير، الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادتها، ومخالفةً واضحةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

