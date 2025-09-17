أكاديمية "أبوظبي العالمي" ومجلس الشركات العائلية يوقعان مذكرة تفاهم

أبوظبي في 17 سبتمبر/وام/ وقّعت أكاديمية "أبوظبي العالمي" ذراع المعرفة لسوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، في خطوة من شأنها تسرّيع التعاون وتضافر الجهود للنهوض بقطاع الشركات العائلية في أبوظبي وضمان استدامته وجاهزيته للمستقبل.

وبموجب هذه المذكرة ستتعاون أكاديمية "أبوظبي العالمي" مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية في أبوظبي لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية متقدمة، وندوات تعليمية، ومبادرات لبناء القدرات، بما يلبي الاحتياجات الخاصة للشركات العائلية في أبوظبي.

تشمل مجالات التعاون الحوكمة العائلية، وتخطيط التعاقب بين الأجيال، وإدارة الثروات، وفهم أفضل الممارسات العالمية، وتنمية المهارات القيادية والريادية، وآليات تسوية النزاعات العائلية، وهي جميعها ركائز أساسية للنمو المستدام واستمرارية الأعمال عبر الأجيال.

وتهدف الشراكة إلى الاستفادة من قدرات الأكاديمية البحثية الواسعة وشبكتها العالمية من الخبراء الأكاديميين والمتخصصين في القطاع، إلى جانب مواردها المتقدمة لتطوير محتوى فكري ريادي وورش عمل تطبيقية وأدوات ومنصات تعليمية رقمية.

وستتعاون الأكاديمية مع المجلس لتنظيم فعاليات متخصصة بمشاركة خبراء ومتحدثين دوليين لمعالجة التحديات الناشئة التي تواجهها الشركات العائلية.

وتركّز هذه المبادرات على تطوير منظومة معرفية متكاملة تدعم مشاريع الشركات العائلية ومبادراتها، وتمكّن قادة المستقبل من التعامل مع التحديات المتغيرة بكفاءة ومرونة ورؤية استراتيجية.

تم توقيع المذكرة بحضور سعادة حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية "أبوظبي العالمي"، وسعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم في "مركز الابتكار" التابع للأكاديمية.

وقّع المذكرة منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية "أبوظبي العالمي" ومركز الأبحاث التابع لها، وسعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وأكد منصور جعفر، أن الشراكة مع مجلس الشركات العائلية في أبوظبي تعكس التزام أكاديمية أبوظبي بدفع مسيرة التنمية الوطنية وتعزيز جهود نقل المعرفة، منوها إلى أن الشركات العائلية تعد ركيزة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات.

من جانبه، ذكر سعادة علي محمد المرزوقي أن المذكرة تمث محطة بارزة في تعزيز بيئة الأعمال وتنافسية إمارة أبوظبي على المستويين الإقليمي والعالمي.

