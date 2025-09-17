وكالة الإمارات للفضاء تطلق المسح الاقتصادي لقطاع الفضاء 2025

أبوظبي في 17 سبتمبر /وام/ أطلقت وكالة الإمارات للفضاء اليوم، المسح الاقتصادي لقطاع الفضاء لعام 2025، ليتم توجيهه إلى نحو 200 جهة عاملة في قطاع الفضاء أو مستفيدة منه.

يسهم المسح في تعزيز الشفافية، وتقديم صورة واضحة عن حجم القطاع، واتجاهاته، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وكالة الإمارات للفضاء اليوم لإطلاق هذا المسح، بمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وممثلي الشركات الناشئة العاملة في مجال الفضاء.

وقال المهندس سالم بطي سالم القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إنَّ الورشة تمثل شراكة مستمرة لقياس أداء قطاع الفضاء، مشيدا بالتعاون المثمر مع جميع الشركاء الوطنيين وأكد أن هذا التعاون يضمن شمولية المسح وموثوقية بياناته، ويعكس نضج البيئة الفضائية في الدولة، ويثري عملية صنع القرار بالبيانات المبنية على أسس علمية.

من جانبها، أكدت فاطمة الشامسي، مدير إدارة السياسات والعلاقات الدولية في وكالة الإمارات للفضاء، أن المسح الاقتصادي يشكل أداة استراتيجية لفهم ديناميكيات قطاع الفضاء، وتحديد الفرص والتحديات بدقة، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات علمية موثوقة.

وأوضحت أن نتائج المسح ستسهم في توجيه السياسات والاستثمارات المستقبلية بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني غير النفطي على مدار السنوات القادمة.

وأضافت أن الوكالة أطلقت المسح الاقتصادي لقطاع الفضاء في دولة الإمارات لعام 2025، وذلك بهدف رصد واقع القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وقالت الشامسي في تصريح لـ"وام" على هامش الفعالية، إن المسح يشمل نحو 200 جهة من الجهات العاملة والمستفيدة من قطاع الفضاء، ويركز على قياس مجموعة من المؤشرات الرئيسية، من أبرزها حجم العاملين في القطاع، ومستويات الإنفاق على البحث والتطوير، والاستكشاف الفضائي، إلى جانب الإنفاق العام المرتبط بقطاع الفضاء.

وتم تصميم المسح ليكون المرجع المعرفي الوطني لقياس الأثر الاقتصادي لقطاع الفضاء الوطني، بالتعاون مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والبحثية.

