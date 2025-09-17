أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين تعزز المواهب الإعلامية الشابة بمهارات "البودكاست الرقمي"

رأس الخيمة في 17 سبتمبر/وام/ نظمت أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين التابعة لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، دورة تدريبية بعنوان "مهارات إنتاج بودكاست في عصر الذكاء الاصطناعي" قدمها عبدالله خلفان البلوشي، بحضور عدد من صناع المحتوى والمهتمين بالإعلام الرقمي.

استهدفت الدورة تمكين المشاركين من إتقان فنون إنتاج البودكاست بأسلوب احترافي يجمع بين الإبداع الإعلامي وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت سمية حارب السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن الاستثمار في الشباب وتمكينهم من أدوات الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي استثمار في مستقبل الوطن.

وأكت حرص أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين على أن تكون منصة تحتضن الإبداع وتطلق الطاقات الخلاقة، وتسهم في إعداد كوادر مبدعة قادرة على استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة محتوى رقمي هادف يعكس صورة الإمارات منارة للمعرفة والإبداع.