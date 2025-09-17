" مركز النقل المتكامل" يشارك في المؤتمر الدولي الـ20 لبحوث سلامة الطرق في المملكة المتحدة

ليدز في 17 سبتمبر /وام/ شارك مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، في أعمال المؤتمر الدولي العشرين لبحوث سلامة الطرق "RS5C"، الذي استضافته مدينة ليدز بالمملكة المتحدة ونظمه المعهد السويدي للنقل والأبحاث "VTI" .

يعد المؤتمر منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين لبحث أحدث الدراسات والممارسات المتعلقة بالسلامة المرورية والنقل.

وشارك وفد المركز في جلسة الملصقات العلمية ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر وقدّم خلالها ورقة بحثية بعنوان: “تحليل مخاطر سلوك القيادة المشتتة: دراسة حالة لإمارة أبوظبي” والتي أثارت نقاشاً موسعاً بين الحضور جرى خلاله تبادل الخبرات وطرح رؤى مبتكرة لتطوير حلول تعزز مستويات السلامة المرورية.

وقال المهندس عبدالله العرياني، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية بالإنابة، إن مشاركة المركز في هذا المحفل الدولي تأتي تجسيداً لالتزام أبوظبي بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة المرورية، عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة، وتحليل البيانات، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في بناء منظومة نقل أكثر أماناً واستدامة تدعم الأهداف المستقبلية للإمارة.

شكّلت جلسات المؤتمر فرصة مهمة لوفد المركز لمناقشة آفاق تطوير أنظمة نقل أكثر أماناً، واستعراض أطر جديدة لتقييم استراتيجيات السلامة ونمذجة مخاطر الحوادث عبر التحليل المتكامل للبيانات.

وتناولت الجلسات توظيف تقنيات التعلم الآلي في دراسة التفاعل بين المركبات والسائقين والبيئة، إضافة إلى اعتماد تحليلات متقدمة لسلامة الطرق لتصنيف الطرق الحضرية وقياس مؤشرات المخاطر، بما ينسجم مع توجهات أبوظبي في مواكبة أحدث التطورات في هذا القطاع الحيوي.