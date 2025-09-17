وفد من منتسبات نادي"بركة الدار" يزور  الأرشيف والمكتبة الوطنية

أبوظبي في 17 سبتمبر / وام / نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية زيارة لوفد من السيدات المنتسبات لنادي"بركة الدار" إلى مقره وذلك بهدف إسعادهن وتعريفهن بالدور الذي يؤديه في خدمة ذاكرة الوطن، وإطلاعهن على صفحات من تاريخ الإمارات المجيد وتراثها العريق.

تجوّل الوفد في أرجاء مبنى الأرشيف والمكتبة الوطنية، واطّلع على قاعة الشيخ زايد، التي تعد تجربة مبتكرة تحتضن الماضي، وتوثق الحاضر،وتستشرف المستقبل، وفي سبيل ذلك تسخّر أحدث التقنيات المبتكرة وأساليب العرض لتقدم لزوارها كبسولة معرفية تعزز الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة،وترسخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال، وتبهر زوارها بما حققته الإمارات من تقدم وتطور.

وزار الوفد قاعة الشيخ سرور بن محمد آلنهيان، التي تُعدّ إضافة نوعية لمرافق الأرشيف والمكتبة الوطنية، لما فيها من وثائق مكتوبة، وأفلام وثائقية تحكي جوانب من سيرته برفقة المؤسس والباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وتجول الوفد في قاعاتي المطالعة التابعتين للمكتبة وتعرف على أبرز المقتنيات من المصادر والمراجع،والدراسات الأكاديمية التي توثق بالمعلومة الدقيقة تاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج.

وفي ختام الزيارة أعربت السيدات عن سعادتهن، وثمنّ الجهود الرائدة التي يؤديها الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد صون التراث وجمع ذاكرة الوطن،وحفظها للأجيال، وإتاحتها بطرق وتقنيات متطورة.