أراضي دبي» تحصد جائزة «العلامة التجارية الملهمة» لعام 2025

دبي في 17 سبتمبر /وام/ حصدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إحدى جوائز آسيا والمحيط الهادئ للمشاريع لعام 2025 عن فئة «العلامة التجارية الملهمة» في إنجاز جديد يعكس مكانتها بوصفها إحدى أبرز المؤسسات الحكومية الرائدة.

يأتي هذا التتويج تقديرا لدور الدائرة في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاستثمار العقاري ووجهة أولى للمستثمرين الأفراد والمؤسسات من خلال تطبيق المعايير الدولية في إجراءاتها وبفضل منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية والتشريعات المرنة التي جعلت من القطاع العقاري ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ومصدرا رئيسيا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

ويمثل هذا الفوز اعترافا بقدرة الدائرة على تقديم نموذج ملهم للجهات الحكومية حول العالم من خلال استراتيجياتها المبتكرة في الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وسعادة الموظفين إذ بلغت نسبة رضا المجتمع عن مبادراتها للمسؤولية المجتمعية أكثر من 95 في المائة في حين حققت أنشطتها البيئية والصحية نسب نجاح تجاوزت 93 في المائة خلال الفترة بين 2021 و2023.