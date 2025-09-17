"دبي الصحية" تنال أعلى تصنيف دولي عن مشروعها "الملف الطبي الإلكتروني الموحد"

دبي في 17 سبتمبر/ وام/ حصلت "دبي الصحية" على أعلى تصنيف دولي ممثلا في "المستوى العاشر" ضمن برنامج" التقييم الدولي -Epic Gold Stars"، عن مشروعها "الملف الطبي الإلكتروني الموحد"، لتصبح ضمن 3% من المؤسسات الصحية عالمياً التي نجحت في الحصول على هذا التصنيف المتقدم ، وذلك في خطوة تؤكد ريادتها في مجال الرعاية الصحية الرقمية.

جاء الإعلان عن هذا التصنيف، خلال مؤتمر" UGM 2025" ، الذي يعقد سنوياً في ولاية "ويسكونسن" بالولايات المتحدة الأمريكية، ويجمع نخبة من قادة قطاع الرعاية الصحية وخبراء التكنولوجيا الطبية من مختلف أنحاء العالم .

يشكل هذا الإنجاز محطة مهمة تعزز مساعي "دبي الصحية" لتقديم خدمات صحية ذكية ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية.

يعد" Epic Gold Stars " برنامجاً عالمياً مكوّناً من عشرة مستويات يقيم مدى جاهزية المؤسسات الصحية في تطبيق أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية .

ويمنح المستوى العاشر للمؤسسات التي تفعل وتستفيد من أكثر من 95% من وظائف النظام، وهو أعلى تصنيف في البرنامج، ولم تحققه سوى نسبة 3% من المؤسسات الصحية فقط على مستوى العالم.

وأكد عاطف البريكي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي في "دبي الصحية" أهمية أن تكون "دبي الصحية“بين 3% من المؤسسات الصحية عالمياً، التي تستخدم نظام "Epic" حيث نجحت في تحقيق المستوى العاشر في برنامج " Epic Gold Stars"، وهو إنجاز يجسد التزامها بتسخير التقنيات والحلول الرقمية للارتقاء بجودة الرعاية الصحية.