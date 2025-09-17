"دبي للثقافة» تدعم معرض الفن الطلابي السنوي بدورته الـ5

دبي في 17 سبتمبر /وام/ أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن دعمها للنسخة الخامسة من «معرض الفن الطلابي السنوي» التي تقام يومي 1 و2 نوفمبر المقبل في دبي تحت شعار «نحن واحد» وتعد أكبر مهرجان فني للطلاب في منطقة الخليج وتنظمه مجموعة فنون ومركز عقول الشباب الإبداعية بهدف دعم أصحاب المواهب الناشئة وتمكينهم من عرض إبداعاتهم وذلك في إطار التزام الهيئة بمسؤولياتها الثقافية الهادفة إلى تعزيز الابتكار وجعل الفن في متناول الجميع وترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا للثقافة حاضنة للإبداع وملتقى للمواهب .

يتضمن المعرض سلسلة من ورش العمل التفاعلية والعروض الفنية التي تركز على موضوعات الوحدة والاستدامة إلى جانب جلسات الرسم الحي والسرد القصصي .

وتشهد الفعالية الكشف عن تركيب فني تعاوني ضخم وإطلاق مسابقة «معركة الفرش الناشئين» التي تمنح الطلبة فرصة إبراز مهاراتهم الفنية .

ونجح المعرض في عامه الخامس في أن يتحول إلى منصة رئيسية لاحتضان أصحاب المواهب الشابة من مختلف دول مجلس التعاون وتمكينهم من التعبير عن رؤاهم وعرض أعمالهم الفنية والتواصل مع الفنانين وبناء شبكة علاقات مع أعضاء المجتمع الإبداعي مما يعزز قدرة الفن على توحيد المجتمعات.