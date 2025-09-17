"اقتصادية الشارقة" تصدر تقريرها السنوي

الشارقة في 17 سبتمبر / وام / أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقريرها السنوي لعام 2024 تحت عنوان "اقتصاد مستدام" .

استعرض التقرير أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في جميع القطاعات والأنشطة وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها تأكيداً لجهودها الهادفة إلى دعم بيئة الأعمال وتمكين الاستثمار بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.

وأكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أنه فـي ظـلّ الرؤيـة الحكيمـة والتوجيهـات السـامية لصاحب السـمو الشـيخ الدكتور سلطان بـن محمـد القاسـمي عضـو المجلـس الأعلى حاكـم الشــارقة وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ترســخت فــي الإمارة دعائــم نمـوذج اقتصـادي متفـرد يجمـع بيـن الأصالة والحداثـة ويعكـس التزامـاً راسـخاً بتحقيـق تنميـة شـاملة ومسـتدامة ترتكـز علـى التـوازن بين النمو الاقتصادي والمجتمعــي وترجمة هـذه الرؤيـة إلـى سياسـات ومبـادرات عمليـة تنفذ وفق خطط اســتراتيجية شــاملة تهــدف إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة برؤيــة اقتصاديــة تستشرف المستقبل وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية فـي مجالي التنافسـية والابتكار.

وأضاف أن الدائرة تخطو نحو تحقيق أهدافها المستدامة وفق منهجيات وخطط عمل مدروسة تستشرف المستقبل في العمل الاقتصادي والتنموي وتلبي التطلعات نحو أعلى مستوى من التميز والريادة لضمان تحقيق التنافسية العالمية ورفع مؤشرات الأداء في مختلف المجالات وعملت الدائرة على إصدار أفضل التقارير السنوية وأشملها بهدف توثيق إنجازات التنمية الاقتصادية بالدائرة وتعكس الإحصائيات والبيانات التي يتضمنها التقرير حجم الجهود التي تبذلها الدائرة في النهوض بمهامها وحرصها على التطوير المستمر وفق ما تقتضيه أهدافها الاستراتيجية وتطلعاتها الرامية إلى تقديم خدمات اقتصادية متميزة بعزيمة متقدة وعطاء متجدد ونهج راسخ.

من جهته أكد سعادة فهد أحمد الخميري مدير دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن نتائج وإحصاءات التقرير السنوي لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن العام 2024 أظهرت نجاح الدائرة في تحقيق نمو استثنائي في مستهدفات تسريع الأنشطة الاقتصادية بأنواعها بعدما تم إصدار وتجديد 71318 رخصة اقتصادية بنسبة نمو بلغـت 7 % مقارنـة بالعـام السـابق وهـو مـا يعكـس اسـتمرار الثقـة ّفي بيئة الأعمال وتنويع القطاعـات المسـتهدفة.

وقال الخميري إن الدائرة تسعى بشكل دائم إلى تقديم العديد من التسهيلات التي تسهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات مما يعزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية فيما تستمر دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية وليس فقط الأنشطة الاقتصادية من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال واستخدام أحدث النظم والتقنيات كالمستثمر الذكي وتطبيق المسرعات الحكومية ومواصلة تبني نظم الجودة لإدارة استمرارية الأعمال والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال.

من جانبه ذكرعبدالعزيز عمر المدفع مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة إن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنوياً مهماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار حيث يرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة وهذا بدوره يسهل على مختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي واستنباط آفاق ومستقبل التطور الاقتصادي في إمارة الشارقة ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية موضحاً أن التقرير السنوي أفرد مساحةً كافيةً لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة وللمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص.

و تناول الفصل الأول من التقرير موضوع الاستثمارات ورخص الأعمال الصادرة والمجددة وتمكين سيدات الأعمال وبيئة جاذبة للتملك الأجنبي ، و سلط الفصل الثاني الضوء على التنافسية والاستدامة اقتصادية والجذب الاستثماري ، وتناول الفصل الثالث موضوع الأسواق والرقابة والحماية التجارية ، فيما تناول الفصلان الرابع والخامس الناحية الرقمية والتواصل وبالنسبة للفصل السادس للتقرير فقد تناول التطوير،وخصص الفصل السابع للكوادر البشرية والاستثمار في رأس المال البشري.