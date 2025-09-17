"مركز الشباب العربي" و "مجلس أعمال أبوظبي" ينظمان حلقة شبابية لتعزيز ريادة الأعمال

أبوظبي في 17 سبتمبر /وام/ نظم مجلس أعمال أبوظبي للشباب، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، حلقة شبابية بعنوان "تعزيز ريادة الأعمال الشبابية العربية في إمارة أبوظبي"، بالتعاون مع مركز الشباب العربي.

جاءت الحلقة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مبادرة رواد الشباب العربي، المقامة حاليا وتستمر حتى 19 سبتمبر الجاري في مقر مؤسسة الإمارات بأبوظبي، وذلك برعاية كريمة من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء ،رئيس مركز الشباب العربي.

حضر الحلقة التي أدارها سعيد الظاهري، عضو مجلس إدارة مجلس أعمال أبوظبي للشباب، عدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية المحلية ونخبة من القيادات الاقتصادية والخبراء، بالإضافة إلى 40 رائدا عربيا من رواد المبادرة من 13 دولة عربية، وذلك لتسليط الضوء على أهمية الدور المتنامي للشباب العربي في صياغة مستقبل الاقتصاد.

وفي هذا الإطار، قالت فاطمة الحلامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، إن مبادرة رواد الشباب العربي تشكل منصة عملية متكاملة، تتيح للمشاركين فرصاً نوعية للقاء قادة القطاعات التنموية وصناع القرار، والانخراط في حوارات مباشرة مع مستثمرين وخبراء إقليميين وعالميين، مشيرة إلى أن الحلقة الشبابية المنعقدة ضمن المبادرة، تعكس هذا التوجّه وتفتح آفاقاً أوسع أمام الشباب المشاركين.

وأكدت الحلامي أن البرنامج تم تصميميه ليجمع بين التدريب المتخصص والزيارات الميدانية، والربط مع منظومات ريادة الأعمال وحاضنات الابتكار، بما يمكّن الرواد من تطوير مشاريعهم وتحويل أفكارهم إلى نماذج قابلة للنمو والاستدامة، حيث تم توفير قنوات استثمارية، واستشارات متخصصة، وإتاحة فرص التشبيك مع شبكات اقتصادية ومعرفية واسعة، وذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات رائدة في أبوظبي والمنطقة.

وأوضحت أن هذه المنظومة لا تكتفي بدعم الرواد خلال فترة البرنامج فحسب، بل تهيىء لهم مساراً طويل المدى يواكب احتياجاتهم المستقبلية عبر متابعة متخصصة وفرص استثمارية مستمرة.

من جانبه،ذكر منصور الصايغ، رئيس مجلس أعمال أبوظبي للشباب، أن الحلقة تشكل منصة استراتيجية لبناء جسور تواصل فاعلة بين الشباب الإماراتي والعربي، وتفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع مركز الشباب العربي، بما يسهم في تمكين رواد الأعمال الشباب من تطوير مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم في مسيرة الابتكار ودورهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة محلياً وإقليمياً.

وأكد الصايغ أن مجلس أعمال شباب أبوظبي يعمل على توفير هذه متطلبات تشجيع الشباب العربي على ريادة الأعمال، وذلك من خلال مبادرات عملية تشمل تعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير منصات حاضنة للأفكار الريادية، إلى جانب تطوير برامج تدريبية متخصصة لبناء القدرات، بما يتيح للشباب المنافسة بثقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضح رئيس مجلس أعمال أبوظبي للشباب أن الحلقة تعكس إيمان أبوظبي العميق بدور الشباب في صياغة المستقبل، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات تتيح فرصاً ثمينة لتبادل الخبرات بين شباب أبوظبي ونظرائهم من الشباب العربي، وتعزز من قدرتهم على تحويل طموحاتهم إلى مشاريع ريادية مؤثرة تسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.