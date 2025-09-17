محمد الشرقي يزور مكتبة محمد بن راشد ويلتقي رئيس مجلس إدارتها

دبي في 17 سبتمبر/وام/ التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة "مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم"، خلال زيارة سموه مقر المكتبة بإمارة دبي.

وتجوّل سمو ولي عهد الفجيرة يرافقه معالي محمد أحمد المر في أقسام المكتبة، واطلع سموه على معرض ذخائر المكتبة، الذي يضم مجموعة فريدة من مختلف المقتنيات النادرة والذخائر النفيسة من التراث والأدب العربي الإسلامي والعالمي علاة على مجموعات نادرة من الكتب والمخطوطات والأطالس والوثائق القديمة.

وأشاد سموه بجهود القائمين على مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم تعزيزًا لدورها الكبير في تطوير قطاع الثقافة في الدولة عبر الأنشطة والمشاريع الثقافية المتنوعة.

حضر الزيارة سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور محمد سالم عبيد المزروعي، وجمال الشحي أعضاء مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم.