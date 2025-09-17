أبوظبي الرياضي يعلن الجدول الزمني لفعاليات الموسم الـ3 من "تحدي باها"

أبوظبي في 17 سبتمبر/وام/ أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، عن تنظيم منافسات النسخة الثالثة من "تحدي باها أبوظبي" 2025–2026 في الفترة من 25 أكتوبرإلى 4 أبريل 2026 ، ويتضمَّن التحدي سباقات للسيارات والدراجات النارية يخوضها متنافسون من مستويات مختلفة خلال أربع جولات.

وتركِّز النسخة الثالثة من الحدث على تطوير المواهب الجديدة في هذه الرياضة، من خلال إتاحة الفرصة للمبتدئين للتنافس مع عدد من السائقين المخضرمين والمحترفين على مستوى المنطقة.

ويشهد التحدي أربع جولات، تُقام الأولى في 25 أكتوبر المقبل في تلال سويحان في منطقة العين، والثانية يوم 13 ديسمبر المقبل في منطقة الظفرة، في حين تُعقد الثالثة في 24 يناير 2026، والرابعة يوم 4 أبريل من العام المقبل في منطقة العين.

يتيح التحدي فرصة مشاركة السائقين المحترفين والهواة، وتمتد كل جولة مسافة تزيد على 100 كيلومتر، ويُتوقَّع أن يكمل أسرع السائقين المسار في نحو ساعتين، ويقدِّم التحدي جوائز مالية قيِّمة للفائزين في كل جولة.

وتستقطب النسخة الثالثة من تحدي باها أبوظبي مشاركة فئة السيارات، وفئة الباجي، وفئة الدراجات النارية وفئة كوادز، التي تتوافق مع لوائح السلامة الفنية الوطنية والدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات، والاتحاد الدولي للدراجات النارية، واللوائح المحلية لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

وقال سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي إنه انطلاقاً من النجاحات التي حقَّقها الموسم الثاني لتحدي باها أبوظبي، وبفضل التعاون المميَّز مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، شريكنا الاستراتيجي في هذا الحدث، فإننا نتطلَّع إلى ترسيخ هذه المكتسبات في النسخة الثالثة، وتنمية مهارات السائقين المحليين، وتأهيلهم للمشاركة بكفاءة في كُبرى المنافسات الدولية داخل الدولة وخارجها.

من جانبه أكد خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية أهمية مواصلة الشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي في تنظيم "تحدي باها أبوظبي" متطلعا إلى رؤية مزيدٍ من التطوير والنجاح في موسمه الثالث، حيث تمتلك أبوظبي إرثاً راسخاً في رياضة السيارات، إلى جانب ما تتميَّز به من طبيعية خلابة وتضاريس صحراوية فريدة تشكِّل بيئة مثالية لسباقات الرالي.