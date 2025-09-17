بلدية عجمان تنفذ حملة رقابية لضمان بيئة مدرسية آمنة وصحية في الإمارة

عجمان في 17 سبتمبر / وام / تنفذ دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، حملة رقابية شاملة في مدارس الإمارة، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية، مع التأكيد على أن سلامة الطلاب تأتي في صدارة الأولويات، وانسجامًا مع توجهات رؤية عجمان 2030 لخلق بيئة حضارية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها.

وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة بالدائرة، أن الدائرة تتبنى خطط وإجراءات رقابية واستباقية، تشمل التدقيق على موردي الغذاء للمدارس واعتمادهم وفق أعلى معايير السلامة الغذائية، حيث يتم التأكد من حصول المنشآت على تصنيفات رقابية عالية، والتزامها بأنظمة سلامة الغذاء، ووجود بطاقات بيانات غذائية دقيقة تتضمن المعلومات التغذوية ومسببات الحساسية، مشيراً إلى منع تداول أي منتجات غذائية محظورة داخل البيئة المدرسية، وذلك في إطار حرص الدائرة على ضمان تغذية آمنة وصحية للطلبة.

وبين الحوسني أن الدائرة عملت على تنفيذ برنامج رصد دوري لسلامة الغذاء والمياه داخل المدارس، من خلال سحب عينات دورية، وإجراء فحوصات مخبرية ميكروبيولوجية وكيميائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، ويتم اتخاذ إجراءات فورية بحق المنتجات غير المطابقة، بما في ذلك الإيقاف المؤقت لحين تصحيح أوضاعها، وذلك لضمان عدم تعريض الطلبة لأي مخاطر صحية.

وأكد أن الكفاءات المؤهلة بالدائرة عملت على تنظيم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل مسؤولي المقاصف المدرسية، بهدف رفع كفاءة العاملين في مجال السلامة الغذائية وتعزيز وعيهم بالممارسات الصحية السليمة ومتطلبات التغذية المدرسية الآمنة، مما ينعكس إيجابًا على صحة الطلبة وسلامتهم اليومية.

وتواصل الدائرة تنفيذ برنامج لاعتماد أحواض السباحة المدرسية، حيث يتم فحص جودة المياه، والتحقق من كفاءة أنظمة الترشيح والتطهير، إضافة إلى التأكد من توفر معدات الإنقاذ والمنقذين المعتمدين.

وتشمل الحملة الرقابية تقييم مرافق الرياضة الداخلية والتأكد من الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة فيها.

وفي سياق متواصل، تولي الدائرة اهتمامًا كبيرًا بجودة الهواء داخل البيئة المدرسية، حيث تنفذ الدائرة برنامجًا دوريًا لقياس جودة الهواء الداخلي، يشمل رصد تركيزات ثاني أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة والمركبات العضوية المتطايرة، مع تقييم أداء أنظمة التهوية والتكييف، وتقديم التوصيات الفنية اللازمة للمدارس لضمان بيئة صافية خالية من الملوثات.

ومن أجل ضمان بيئة مدرسية آمنة وصحية، تتابع الدائرة التزام المدارس بالتعاقد مع شركات مكافحة الآفات المعتمدة، وتنفيذ زيارات دورية موثقة للمكافحة الوقائية، مع التأكد من اعتماد المبيدات والمواد المستخدمة، وسلامتها على الصحة العامة.

كما تُنفذ فرق الدائرة عمليات مسح واستكشاف ميدانية للتأكد من خلو البيئة المدرسية من أي آفات أو مخاطر محتملة، بما يضمن بيئة تعليمية سليمة وآمنة للطلبة.