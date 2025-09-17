"موارد الشارقة" تطلق ورشة تطويرية لمديري الفروع في الجهات الحكومية

الشارقة في 17 سبتمبر / وام / نظّمت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، صباح اليوم، ورشة عمل متخصصة بعنوان "تمكين مديري الفروع"، وذلك في قاعة الدانة بفندق أوشيانيك بمدينة خورفكان.

حضر الورشة سعادة ماجد حمد المري، مدير دائرة الموارد البشرية بالشارقة، وعدد من مديري الفروع من مختلف الجهات الحكومية في الإمارة وقدّمها العميد الدكتور طارق المدفع، مستشار التطوير الحكومي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، واستعرض خلالها مجموعة من المحاور الرئيسة المتعلقة بآليات التمكين الإداري، وأهمية منح مديري الفروع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ المهام بكفاءة وفاعلية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الحكومية ورضا المتعاملين.

وتناولت الورشة الجوانب التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالتمكين، وإعداد الخطط التشغيلية بما يتناسب مع طبيعة كل فرع واحتياجات المناطق التابعة له، إلى جانب استعراض نماذج من التقارير الدورية التي تُستخدم في قياس مستوى الإنجاز وأثر التمكين على الأداء المؤسسي.

وتطرّق الدكتور المدفع إلى الخطط التطويرية المستقبلية الكفيلة باستدامة المبادرة ونجاحها على مستوى إمارة الشارقة، مشدداً على أهمية الاستثمار في الكفاءات الإدارية الميدانية وتعزيز جاهزيتها للارتقاء بالخدمات الحكومية.

وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من المشاركين، الذين أكدوا أهمية مثل هذه المبادرات في دعم العمل المؤسسي وتطوير قدرات القيادات الإدارية، بما يسهم في تحقيق رؤية الشارقة نحو التميز الحكومي.

من جانبه، أكد سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن تنظيم الورشة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى تمكين القيادات الإدارية ومنحهم الصلاحيات التي تتيح لهم خدمة المجتمع بكفاءة واستجابة فاعلة.

وأضاف أن الدائرة ملتزمة بدعم هذا التوجه من خلال برامج تدريبية متخصصة وآليات متابعة مستمرة، بما يواكب تطلعات الإمارة في بناء منظومة إدارية حديثة ترتكز على التمكين والكفاءة واستدامة التنمية.