«دفاع مدني الشارقة» يتفقد قطار الاتحاد ويبحث خطط السلامة

الشارقة في 17 سبتمبر / وام / زار وفد من هيئة الشارقة للدفاع المدني اليوم مشروع قطار الاتحاد في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مستويات السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات على امتداد مسارات المشروع الحيوي الذي يمثل أحد أبرز المشاريع الوطنية الاستراتيجية في الدولة.

ترأس وفد الهيئة العميد يوسف عبيد يوسف حرمول الشامسي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني يرافقه العميد سعيد عبيد راشد السويدي نائب مدير عام الهيئة إلى جانب عدد من مديري الإدارات حيث التقوا عددا من المسؤولين من إدارة شركة قطارات الاتحاد المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات وقدموا شرحاً وافياً حول المراحل الإنشائية والعمليات التشغيلية والأنظمة المعتمدة في تشغيل الشبكة.

واطلع الوفد خلال الجولة على المسارات المخصصة ضمن نطاق إمارة الشارقة وجرى التركيز على دراسة طبيعة المناطق التي يعبرها القطار والوقوف على أبرز التحديات والمخاطر المحتملة التي قد تواجه فرق الاستجابة في حالات الطوارئ كما بحث الجانبان الإجراءات المتخذة لتأمين المنشآت وخطط الاستجابة السريعة في حال وقوع أي حوادث قد تؤثر على سلامة الركاب أو البنية التحتية.

وقال سعادة العميد يوسف عبيد يوسف حرمول الشامسي إن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص هيئة الشارقة للدفاع المدني على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية بما يضمن التكامل في منظومة السلامة العامة على مستوى الدولة مضيفاً أن شبكة السكك الحديدية الوطنية تعد مشروعاً وطنياً استراتيجياً يحظى بمكانة محورية في تطوير قطاع النقل والبنية التحتية في الدولة وفي مسيرة التنمية الشاملة في الدولة ما يضاعف مسؤولية جميع الأجهزة المعنية بتأمينه وضمان انسيابية عمله بأعلى معايير الحماية والكفاءة ليسهم في تعزيز الربط بين مختلف مناطق ومدن الدولة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إعداد خطط تفصيلية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة وتطوير برامج تدريبية مشتركة مع كوادر شركة قطارات الاتحاد بما يعزز من كفاءة عناصر الدفاع المدني وقدرتهم على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة بكفاءة عالية، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق الميداني وتكثيف الجهود المشتركة بين الدفاع المدني وقطارات الاتحاد بما يضمن توفير أعلى مستويات الحماية للركاب والممتلكات ودعم توجهات الدولة في بناء منظومة نقل متكاملة وآمنة.