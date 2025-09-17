"نحن الاحتواء" : الأسرة حجر الأساس في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

الشارقة في 17 سبتمبر/ وام / استضافت أعمال المؤتمر العالمي 2025 "نحن الاحتواء" المُقام في الشارقة نخبة من الخبراء والمناصرين الذاتيين في سلسلة جلسات حول تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية عبر دعم الأسرة وشبكات المجتمع وصناعة فرص عمل شاملة وتحويل الأسرة إلى جبهة فاعلة للمناصرة الذاتية.

وأكد المتحدثون أن التغيير المستدام يبدأ من الأسرة وأن الدمج حق لا يتوقف حتى في الأزمات ويتسع أثره بالعمل الجماعي والمسؤولية المشتركة بين الأسر والمدارس وجهات العمل والقطاع الصحي والمؤسسات العامة.

وفي جلسة بعنوان "دور الأسر والمجتمعات في خلق فرص التوظيف الشامل" تناول المشاركون آليات فتح مسارات عمل حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية استناداً إلى خبرات من كندا وأستراليا حيث شارك في الجلسة كل من بروس أودتسكي الرئيس التنفيذي الفخري لمنظمة "إنكلوجن ألبرتا" وباتريشيا ويلسون مديرة شراكات التوظيف المجتمعي في منظّمة "بلونغنغ ماترز أستراليا".

وناقش بروس أودتسكي واقع التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية حيث عرض أرقاماً تشير إلى أن نسبة كبيرة منهم في كندا عاطلون عن العمل ما يجعلهم عرضة للعزلة والوحدة موضحا أن بعض المؤسسات تكتفي بتقديم فرص محدودة أو أعمال تطوعية من دون أجر مؤكداً أن الحل يبدأ مبكراً عبر الدمج المدرسي وبناء الثقة والمهارات وتطوير سياسات واستراتيجيات أكثر فاعلية.

من جانبها استعرضت باتريشيا ويلسون تجربة منظمتها التي انطلقت عام 2020 موضحة أن توظيف شبكة الأندية التابعة لها وفّر فرصاً عملية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و الدمج ينجح عندما يستند إلى منطق اقتصادي يضيف قيمة للأعمال والمجتمع لا إلى مقاربة خيرية أو عاطفية معتبرة أن العمل يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة هوية وشعوراً بالتقدير وإمكانية للتطور المستمر.

وفي جلسة أخرى بعنوان "دعم الأسر: سؤال معلّق" ناقش الخبراء احتياجات العائلات في مختلف الظروف مع استعراض تجارب من المكسيك وإسبانيا حيث قالت باميلا مناصرة ذاتية من المكسيك دعمني والداي وشقيقتي لأتعلم مهارات الحياة والاستقلالية وكانوا يعاملونني كأني أهم شخص في العالم بفضل ذلك حصلت على عمل وأواصل التطور بثقة فيما أضاف لويس مناصر ذاتي آخر أن أسرته كانت بمثابة فريق داعم علمه مهارات الاستقلالية معبّراً بفخر عن عيشه اليوم بمفرده بفضل ثقة عائلته.

ومن إسبانيا تحدثت كارمن وماريا المناصرتان الذاتيتان والمؤسستان لمنظمة "بلينا انكلوجن" لدعم العائلات مؤكدتين أن الأسرة هي المحور الأساس في حياة الأبناء وأن الدعم المادي والمعنوي ضروري حيث تصل كلفة دعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة في إسبانيا إلى نحو 35 ألف يورو سنوياً.

وفي جلسة ثالثة بعنوان "الأسرة جبهة إستراتيجية للمناصرة الذاتية بالأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية" أكد الدكتور طلعت منصور أستاذ الصحة النفسية والإرشاد النفسي بجامعة عين شمس أن الأسرة تمثل البداية الحقيقية لبناء منظومة المناصرة الذاتية موضحا أن دورها يتجاوز الرعاية التقليدية ليصبح ركيزة مجتمعية لافتاً إلى ما سماه "شرف المعاناة" الذي يتحول بالصبر إلى قوة دفع للنمو والتقدم.

واختُتمت الجلسة بعرض تقديمي للمناصر الذاتي علي طاهر شايع حول دور دعم الأسرة في مواجهة التنمّر تناول فيها أثر التنمّر وأسبابه وكيفية مواجهته لجعل العالم أكثر أماناً واحتراماً للجميع مشيرا إلى أن دور الأسرة في هذا الإطار يتمثل في توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بكيفية مواجهة تلك المواقف وعدم الاكتفاء بالصمت أو التجاهل أمام هذه الحالة.