"أوتوميكانيكا دبي" يطلق منصة "أفريكونيكشنز" لربط الموردين العالميين بالسوق الأفريقية

دبي في 17 سبتمبر/ وام / يطلق معرض "أوتوميكانيكا دبي"، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 9 حتى 11 ديسمبر المقبل، قسم "أفريكونيكشنز" الجديد والمخصص لربط المشترين الأفارقة مع نخبة من موردي المركبات العالميين، بهدف تعزيز الشراكات واغتنام فرص النمو في سوق المركبات وخدماتها بالقارة السمراء.

ويأتي هذا التوجه الإستراتيجي في ضوء توقعات اقتصادية بارزة، حيث كشفت دراسة أجرتها شركة "أو دي آي جلوبال" عن احتمالية وصول قيمة سوق المركبات في أفريقيا إلى 42 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، مدفوعة بدخول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ، والتكامل الإقليمي، وتقليص الحواجز التجارية.

وتعكس البيانات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي وشركة "بي آند إم" حجم الفرصة المتاحة، حيث يُقدَّر الطلب السنوي الحالي بنحو 2.4 مليون سيارة ركاب و300 ألف مركبة تجارية، مع توقعات بأن يتجاوز هذا الرقم حاجز 10 ملايين مركبة سنوياً بحلول عام 2030، مدفوعاً بارتفاع مستويات الدخل والتوسع الحضري ونمو الطبقة المتوسطة في القارة.

ولبحث إستراتيجيات الدخول إلى هذه السوق الحيوية، ستشهد فعالية "أفريكونيكشنز" جلسات متخصصة يشارك فيها نخبة من أبرز الشخصيات، منهم: سعادة وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وكوجو أنوبيل، الرئيس التنفيذي لمركز تطوير المركبات في غانا، ولقمان مامودو، الرئيس التنفيذي لشركة ترانس تك للاستشارات الصناعية.

وستغطي هذه الجلسات موضوعات محورية تشمل، إستراتيجيات النمو في السوق، ونماذج التوزيع، والتحوُّل الرقمي، والتجارة الإلكترونية في أفريقيا، وفرص التعاون عبر الحدود، والتمويل ورؤى الاستثمار.

ويتضمن برنامج المعرض فعاليات متعددة تشمل مؤتمر زيوت التشحيم والزيوت الأساسية، والورشة الحديثة، ومؤتمر "أساطيل المستقبل" المتعلق بالاتصالات عن بُعد والخدمات اللوجستية، والتحدي التفاعلي "بت ستوب"، إلى جانب الجوائز التكريمية لتسليط الضوء على التميز في قطاع المركبات.

ويضم المعرض عشرة أقسام متخصصة تغطي جميع مجالات سوق المركبات، بما في ذلك قطع الغيار والمكونات، والنظم الكهربائية والإلكترونية، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، والعناية بالسيارات وغسيلها، والزيوت ومواد التشحيم والوقود، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء، وبالإضافة إلى قسم جديد يركز على الاتصالية والقيادة الذاتية.