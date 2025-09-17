قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي وفدًا من شركة "دو"

أبوظبي في 17 سبتمبر/ وام / التقى معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي في مكتبه، اليوم السيد فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” والوفد المرافق.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الخطط الإستراتيجية وترسيخ الجهود التكاملية بين المؤسسات الوطنية.

حضر اللقاء اللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد خالد عبدالله الخوري مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي والعميد مهندس محمد عبدالله الزعابي مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات.