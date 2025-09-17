نادي الشارقة يفوز ببطولة مجلس الشارقة الرياضي لكرة الطاولة لفئتي الأشبال والناشئين

الشارقة في 17 سبتمبر/ وام / توّج نادي الشارقة بطلاً لبطولة مجلس الشارقة الرياضي لكرة الطاولة لفئتي الأشبال والناشئين، التي أقيمت في فرع نادي الشارقة بالحزانة، بمشاركة واسعة من لاعبي أندية الإمارة.

وشهدت منافسات فئة الأشبال حصول نادي الذيد على المركز الثاني، فيما جاء نادي خورفكان في المركز الثالث، وفي فئة الناشئين، حل نادي المدام في المركز الثاني، تلاه نادي الذيد في المركز الثالث.

وقام بتتويج الفائزين كل من جاسم الدوخي رئيس قسم الألعاب الفردية، وخالد غابش، وسمير جورج أخصائي كرة الطاولة بإدارة شؤون الرياضة والتطوير في مجلس الشارقة الرياضي.

شارك في البطولة 50 لاعباً مثّلوا ستة أندية هي: الشارقة، البطائح، دبا الحصن، الذيد، خورفكان، والمدام، وذلك ضمن خطة الإدارة الفنية بالمجلس للإعداد المبكر لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، الذي يبدأ بدوري الأشبال في 20 سبتمبر الجاري.