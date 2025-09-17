المفوضية الأوروبية تقترح تعليق ترتيبات تجارية مع إسرائيل وفرض عقوبات على وزراء متطرفين

بروكسل في 17 سبتمبر/ وام / قدمت المفوضية الأوروبية مقترحا إلى مجلس الاتحاد الأوروبي يوصي بتعليق أجزاء من الترتيبات التجارية المبرمة مع إسرائيل، وذلك استنادا إلى خرقها لالتزامات حقوق الإنسان والديمقراطية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الجانبين.

ويتضمن المقترح، فرض عقوبات محددة على وزراء إسرائيليين متطرفين ومستوطنين ضالعين في أعمال عنف، بالإضافة إلى شخصيات من حماس.

إلى جانب الإجراءات التجارية والعقوبات الشخصية، دعت المفوضية إلى تجميد الدعم المالي الثنائي المقدم لإسرائيل، مع التأكيد على استثناء المساعدات الموجهة لدعم منظمات المجتمع المدني.

وفي هذا السياق، أعلنت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم عرض هذه المقترحات رسميا على مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين خلال اجتماعهم المقرر الشهر المقبل في لوكسمبورغ.