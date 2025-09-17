خبراء دوليون : إيصال صوت ذوي الإعاقة الذهنية هو المدخل الحقيقي لصناعة السياسات

الشارقة في 17 سبتمبر/ وام / أكد خبراء ومناصرون ذاتيون من مختلف أنحاء العالم، خلال المؤتمر العالمي "نحن الاحتواء" 2025 الذي تستضيفه الشارقة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من تمثيل أنفسهم وإيصال أصواتهم عبر الإعلام هو المدخل الحقيقي لإحداث التغيير وصناعة سياسات دامجة.

وسلط المؤتمر الضوء على الدور الحيوي لحركات المناصرة الذاتية، حيث أبرزت سعادة منى عبدالكريم اليافعي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، التجربة الإماراتية الرائدة، قائلة: صوت المناصرين الذاتيين وأسرهم أقوى من صوت أي منظمة، مشيرة إلى جهود تأسيس مجموعات المناصرة في الدولة منذ أكثر من عقدين.

وفي جلسة بعنوان "تمكين المناصرين الذاتيين وإنشاء مجموعات للمناصرة الذاتية"، والتي أدارها مارك مابيمبا من منظمة الاحتواء الشامل، استعرض المشاركون برنامج "Empower Us" الذي يُعنى بتدريب الأقران على حقوق الإنسان، مؤكدين على ضرورة أن يمثل المناصرون الذاتيون أنفسهم بشكل مباشر.

وفي هذا السياق، أشارت الشيخة شيخة القاسمي، مشرفة وحدة المناصرة الذاتية في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، إلى التوسع الكبير الذي شهدته الوحدة، حيث أصبح المناصرون يقودون حملات مؤثرة ضد التنمر وينشرون الوعي في المدارس وأماكن العمل.

كما استعرضت جلسة "ثورة إعلامية بقيادة المناصرة الذاتية" تجارب عالمية ملهمة، حيث عرض ميكي يوكي أوباوا وهيروشي يامادا تجربة مؤسسة "pansy media" اليابانية في منح ذوي الإعاقة منابر إعلامية للتعبير عن آمالهم وآلامهم.

وقدمت شخصيات بارزة قصص نجاحها، من بينهم البطلة البارالمبية والإعلامية والمناصرة الذاتية المصرية رحمة خالد، التي روت مسيرتها من تحدي متلازمة داون إلى العمل كمذيعة تلفزيونية؛ ومن الهند، شاركت الفنانة والناشطة في قضايا متلازمة داون ليلا راج تجربتها في استخدام الفن والموضة للتعبير عن قضاياها، بينما استعرض صامويل ديلالي من غانا كيف تحولت المبادرات المجتمعية في الرياضة والموسيقى إلى حركات مناصرة واسعة التأثير.