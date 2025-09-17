مجلس الأمن يعتمد قرارا لدعم التعاون بين الكويت والعراق بشأن ملف الأسرى والمفقودين

نيويورك في 17 سبتمبر/ وام / اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع قرارا طلب بموجبه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين ممثل رفيع المستوى يكلف بتعزيز وتيسير الجهود المتعلقة بإعادة رفات الأسرى والمفقودين الكويتيين وإعادة ممتلكات البلاد بما في ذلك الأرشيف الوطني الكويتي.

وصوت لمصلحة القرار المقدم من المملكة المتحدة أعضاء المجلس الـ15 حيث يسعى القرار الجديد إلى مواصلة بذل الجهود بدعم من الممثل رفيع المستوى واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن تعزيز التعاون بين دولة الكويت والعراق.

ويشدد القرار الذي يحمل رقم 2792 على أن مجلس الأمن سينظر في الحاجة المستمرة إلى إشراف الأمم المتحدة على المفقودين والممتلكات المفقودة في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030 أو قبل ذلك في حال إحراز تقدم كاف.

ونبه القرار إلى أنه إذا لم يتم تحديد مصير جميع المفقودين من الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة بحلول الموعد النهائي "فإن العراق يلتزم بمواصلة البحث" من خلال التنقيب في جميع المواقع ذات الأهمية والاستفادة من التقدم التكنولوجي ودعم الأمم المتحدة.

ولفت القرار إلى المساهمة الدولية القيمة التي يمكن أن يقدمها كل من الكويت والعراق في تبادل الخبرة في ملف المفقودين وفي سياقات أخرى ما بعد النزاع بما يتماشى مع روح قرار مجلس الأمن رقم 2474 الصادر في عام 2019 الذي يشجع على تبادل أفضل الممارسات وتعزيز التعاون في معالجة الأبعاد الإنسانية لهذه المسألة.

-سر-.