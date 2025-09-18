اتحاد ألعاب البليارد يطلق أولى مبادراته لدعم المشاركة النسائية

دبي في 18 سبتمبر/ وام/ وقع اتحاد الإمارات لألعاب البليارد، اتفاقية شراكة مع مركز "سجايا فتيات الشارقة" بهدف دعم النشاط النسائي وتوسيع قاعدة الممارسات للعبة، وذلك ضمن إستراتيجيته التطويرية بعد تشكيله الجديد لدعم اللعبة وتطويرها.

وأكدت الدكتورة سارة عبدالله حنضل، رئيسة اللجنة النسائية باتحاد الإمارات لألعاب البليارد، أن الاتفاقية تمثل بداية انطلاقة جديدة في تعزيز نشر اللعبة، ومحطة مهمة للتعاون بين الاتحاد والمركز في مجال تدريب وتأهيل الفتيات على ممارسة اللعبة، وتهدف إلى توفير بيئة محفزة لتطوير مهارات اللاعبات، وتنظيم برامج تدريبية وتوعوية بما ينسجم مع رؤية الجانبين في دعم المرأة والرياضة.

وأضافت أن التعاون سيشمل تنظيم بطولات وفعاليات رياضية مشتركة، بجانب تبادل الخبرات في مجالات التدريب، والتسويق الرياضي، وتنظيم الفعاليات، بما يسهم في نشر الوعي بأهمية رياضة البليارد ودورها في تعزيز الشخصية والصحة لدى الفتيات.

جدير بالذكر أن مركز "سجايا فتيات الشارقة" يعد من المؤسسات الرائدة في تنمية مواهب الفتيات في مختلف المجالات الإبداعية، ويعمل تحت مظلة مؤسسة "ربع قرن" لصناعة القادة والمبتكرين.