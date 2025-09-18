مواجهتان غدا في انطلاقة الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام/ تنطلق غدا منافسات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والتي تقام على مدار ثلاثة أيام وتشهد سبع مواجهات، تتصدرها قمة الصدارة التي تجمع النصر وشباب الأهلي، وكلاهما يمتلك الرصيد نفسه من النقاط مع تفوق لشباب الأهلي بفارق الأهداف.

وتفصيلا، يحل شباب الأهلي ضيفا على النصر في استاد آل مكتوم يوم السبت المقبل في ثاني أيام الجولة، إذ يدخل الفريقان اللقاء برصيد 7 نقاط لكل منهما، بطموح اعتلاء الصدارة، التي يتقاسمها معهما أيضاً فريق العين بالمركز الثاني وبالرصيد نفسه، حيث يلتقي العين في اليوم ذاته فريق خورفكان السابع برصيد 4 نقاط، وذلك في استاد هزاع بن زايد.

وتنطلق منافسات الجولة “الجمعة” المقبل بمباراة الوحدة برصيد 5 نقاط والعائد من الفوز على الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يلتقي الظفرة صاحب الـ 6 نقاط على استاد آل نهيان.

وفي اليوم نفسه يواجه بني ياس، الباحث عن انتصاره الأول هذا الموسم، فريق الجزيرة صاحب الـ 4 نقاط، وذلك على استاد بني ياس.

وفي اليوم الثاني “السبت” المقبل يلتقي دبا مع كلباء على استاد دبا.

وتختتم المواجهات الأحد بلقاء البطائح الثاني صاحب الـ 3 نقاط مع الوصل العائد بعد فوزه على الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا 2، وذلك على استاد خالد بن محمد بالشارقة، فيما يحل عجمان صاحب الـ 3 نقاط ضيفاً على الشارقة الذي يملك في رصيده 4 نقاط.