بطولة حمدان بن زايد للرماية تنطلق 3 أكتوبر في الظفرة

الظفرة في 18 سبتمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة حمدان بن زايد للرماية، انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من البطولة خلال الفترة من 3 أكتوبر حتى 6 ديسمبر المقبلين، في نادي الظفرة للرماية بمدينة زايد في منطقة الظفرة، بجوائز مالية تتجاوز قيمتها مليون درهم، وذلك بمشاركة كبيرة من المواطنين والمقيمين، من مختلف الفئات العمرية.

وأوضحت اللجنة في بيان اليوم، أن البطولة تتضمن منافسات بندقية "سكتون 0.22" لفئات الرجال والسيدات والناشئين والناشئات، مشيرا إلى اعتماد برامج مصاحبة، تتضمن منافسات لكرة القدم، والبادل، إضافة إلى فعاليات رياضية لأصحاب الهمم، لتعزيز التنوع في الأنشطة.