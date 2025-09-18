مجلس إدارة غرفة عجمان يناقش نتائج ومستجدات مشاريع وخدمات 2025

عجمان في 18 سبتمبر/ وام/ أكد مجلس إدارة غرفة عجمان، ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز المشاركة في البرنامج الوطني "تصفير البيروقراطية الحكومية"، وتقديم خدمات ومبادرات استباقية تُسهم في تنمية حجم الصادرات من المنتجات المحلية وجذب الاستثمارات المباشرة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة عجمان الثالث لعام 2025 الذي عقد أمس في مركز ثرا لريادة الأعمال برئاسة سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان

ورفع مجلس إدارة الغرفة في مستهل الاجتماع، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمناسبة الذكرى الـ 44 لتولي سموه مقاليد الحكم.

ووجه سعادة عبدالله المويجعي بضرورة استفادة غرفة عجمان من كتاب "علمتني الحياة" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لا سيما فصل "الحرية الاقتصادية"، ليكون مرجعاً معتمداً ومستداماً تستند إليه الغرفة في سياساتها ومبادراتها ومشاريعها، والاستفادة من محطات مسيرة سموه القيادية والإنسانية في تعزيز بيئة الأعمال ودعم توجهات التنمية الاقتصادية.

وأكد حرص غرفة عجمان على تحديث خدماتها وإطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى رفع القدرات التنافسية للإمارة، وجذب الاستثمارات، واستكشاف أسواق جديدة لمنتجات عجمان، بما يسهم في توسيع نطاق التجارة وتعزيز مكانة الإمارة على الخارطة الاقتصادية العالمية، لا سيما في ظل الارتفاع المستمر لقيم شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة، والتي شهدت خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً تجاوز 40% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وما بلغته قيم شهادات المنشأ الصادرة في عجمان خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى أكثر من 21.6 مليار درهم.

وناقش الاجتماع مستجدات مبادرة "صَدِّر بخطوة واحدة" التي تنفذها غرفة عجمان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة التجارة الخارجية وبشراكة متكاملة بين الجهات الاتحادية والمحلية ومع المنصات الرقمية الموحدة، وأهمية المبادرة في تبسيط وتسهيل الإجراءات التصدير واختصار الوقت والجهد، كما اطلع الأعضاء على فرص تطوير المبادرة وزيادة عدد الجهات المشاركة لتوسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

واطلع الحضور على تقرير لقاءات مجموعات الأعمال التابعة لغرفة عجمان في مختلف القطاعات الاقتصادية، والهادفة إلى تعزيز التواصل والتكامل بين أعضاء غرفة عجمان من ذوي الاختصاص، وتوطيد التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بتطوير القطاعات، والعمل على رصد التحديات وتقديم الحلول العملية لمعالجتها وتوفير منصة مستدامة تسهم في دعم وتنمية الاستثمارات وتعزيز استمرارية نمو الأعمال، بحيث تشكل مجموعات الأعمال أداة إستراتيجية وشريكا فاعلا مع الحكومة في رسم السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق أهداف ورؤية عجمان 2030.

وناقش الحضور جهود غرفة عجمان في مجال "الفرانشايز" والتعاون مع اللجنة الفرعية لرابطة الإمارات للفرانشايز في الإمارة، بما يضمن توحيد الجهود لدعم رواد الأعمال، وتوفير بيئة أعمال محفزة لتعزيز نمو المشاريع، وتوسيع فرص الامتياز التجاري.

واستعرض الاجتماع تقرير المركز المالي للغرفة منذ بداية العام، واطلع الحضور على تقرير الأداء الإستراتيجي وسير العمل على المشاريع الإستراتيجية، حيث أشاد أعضاء مجلس الإدارة بالنتائج الإيجابية وبالتقدم والتميز المحقق في المشاريع والخدمات.