"إنفستوبيا العالمية" تطلق أولى حواراتها في هونغ كونغ

هونغ كونغ في 18 سبتمبر/ وام/ انطلقت أمس أول نسخة من حوارات "إنفستوبيا العالمية" في هونغ كونغ، لتسليط الضوء على الاتجاهات العالمية الحديثة للاستثمار والتمويل ودورها في تعزيز نمو واستدامة الاقتصادات، ومناقشة تعزيز حضور الشركات الإماراتية في الأسواق الآسيوية، وكذلك القوى المحركة لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، والأسواق الأسرع نمواً في منطقة آسيا والشرق الأوسط، وتأثير التحديات الاقتصادية والجيوسياسية على النمو الاقتصادي إقليمياً ودولياً.

وبحثت الفعالية التي نظمتها "إنفستوبيا" أمس برئاسة سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار؛ ومعالي بول تشان مو- بو، وزير المالية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وبالشراكة مع بنك “HSBC” وبالتعاون مع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وهونغ كونغ في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والسفر وريادة الأعمال والنقل والتكنولوجيا والابتكار والخدمات اللوجستية والمالية، وخلق فرص جديدة أمام الشركات في الجانبين ودعمها للتوسع في الأسواق الخارجية.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري ،وزير الاقتصاد والسياحة، في تصريح له بهذه المناسبة، إن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وهونغ كونغ يشهد نمواً متواصلاً، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الإماراتية الصينية المتميزة، لا سيما أن الإمارات تعد بوابة إستراتيجية مهمة لتوسع الشركات الصينية والآسيوية نحو الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط شرق العالم بغربه، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ومكانتها الاقتصادية باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، وكذلك امتلاكها شبكة واسعة من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، ما أسهم في ارتفاع عدد الشركات العاملة في دولة الإمارات إلى أكثر من 1.355 مليون شركة بنهاية النصف الأول من عام 2025.

وأضاف أن هذا الحدث يشكل فرصة مهمة لاكتشاف مسارات استثمارية جديدة مع شركائنا في هونغ كونغ والصين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير شراكات اقتصادية متنوعة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل وفي مقدمتها الاقتصاد الجديد، إلى جانب تمكين المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات من اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة بالأسواق الآسيوية، ما يعزز من مستويات الشراكة الاقتصادية بين الجانبين ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، مشيراً إلى أن عدد الشركات من هونغ كونغ التي تعمل في الأسواق الإماراتية بلغ 607 شركات بنهاية يوليو 2025 وبنسبة نمو بلغت أكثر من 20% مقارنةً بنهاية يوليو من العام الماضي.

من جانبه أكد معالي بول تشان مو- بو، أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين هونغ كونغ والإمارات وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يعزز فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال في الجانبين وترسيخ مكانتهما كمحاور رئيسية للنمو الاقتصادي العالمي.

من جهته، قال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، إن 'إنفستوبيا العالمية - هونغ كونغ' تُعد منصة مهمة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وهونغ كونغ، لاسيما في القطاعات المستقبلية الواعدة.

وأكد أن دولة الإمارات تواصل التزامها ببناء شراكات إستراتيجية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتوسيع مجالات تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، بما يعزز الابتكار ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف سعادته أن الأسواق الآسيوية تشكل إحدى أبرز الوجهات الاقتصادية الواعدة بما تتمتع به من إمكانات نمو متسارعة وفرص استثمارية متنوعة، الأمر الذي يفتح المجال لزيادة الاستثمارات المتبادلة مع دولة الإمارات، وبناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد تحقق قيمة مستدامة.

من جانبه، وجّه الدكتور جان فارس، الرئيس التنفيذي لـ "إنفستوبيا"، الشكر إلى منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على استضافتها لمؤتمر إنفستوبيا العالمي، وبنك “HSBC” على شراكته في تنظيم واستضافة هذه المجموعة رفيعة المستوى من المتحدثين والمشاركين.

واستعرض خلال كلمته الافتتاحية المحاور الرئيسية لهذه النسخة، وهي تعزيز مستويات الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والصين بشكل عام ومع هونغ كونغ بشكل خاص، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتكامل الاقتصادي، وتناول المحور الثاني التحولات الاقتصادية المتسارعة إقليمياً ودولياً وما تفرضه من فرص وتحديات أمام الدول، وفي المحور الثالث جرى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة وفي مقدمتها الاقتصاد الجديد.

وارتكز المحور الرابع على تعزيز حضور الشركات الإماراتية في الأسواق الآسيوية، ودعم استفادتها من الممكنات المتاحة لدعم تنافسيتها العالمية، وأخيراً تطرق المحور الخامس إلى الفرص الاستثمارية والتجارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة وفي مقدمتها الاقتصاد الجديد، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو المستدام والابتكار.

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك “HSBC” الشرق الأوسط في الإمارات ، إن أهمية "إنفستوبيا" تكمن في تسليط الضوء على دور الممرات الاقتصادية في تعزيز التجارة بعيداً عن الحدود الجغرافية، فالممرات التي تربط آسيا بدولة الإمارات لم تعد تقتصر على نقل البضائع فحسب، بل أصبحت تتيح كل أنواع التدفقات، بما في ذلك التجارة ورأس المال والمواهب والابتكار.

وأشار إلى أنه من خدمات الأوراق المالية إلى التجارة الرقمية والمدفوعات، يعمل بنك HSBC على مساعدة عملاءه لتعزيز الاستفادة من هذه التدفقات، لذلك هذه هي الفرصة الحقيقية للممرات الاقتصادية لتحول الترابط إلى نمو متكامل ومستدام.

من جانبها، قالت ألفا لاو، المديرة العام لهيئة الاستثمار في هونغ كونغ “InvestHK“، إن مهمة الهيئة تتمثل في ربط الشركات العالمية بالفرص المتاحة في هونغ كونغ، وتعزيز الاستثمار وتسهيله.

وأضافت أنه نظراً لكون هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة حلقتين أساسيتين في مبادرة الحزام والطريق، فإن لهما أدواراً متميزة ومتكاملة في الوقت نفسه، حيث يُعد كل منهما مركزاً اقتصادياً دولياً مهماً، وبفضل نقاط القوة المشتركة في مجالات المالية والتكنولوجيا وريادة الأعمال، نرى إمكانيات كبيرة لتعميق التعاون في مجالات التمويل الأخضر، والتكنولوجيا المالية، والمكاتب العائلية، والاستثمار عبر الحدود.

وتلتزم “InvestHK“ بدعم الشركات الإماراتية في رحلة نموها، من خلال تزويدها بالموارد والخبرات اللازمة للنجاح والازدهار في هذه المنطقة الديناميكية".

وتفصيلاً، شهدت فعالية "إنفستوبيا – هونغ كونغ" انعقاد مجموعة من الجلسات الحوارية التي ناقشت تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على النمو الاقتصادي في منطقتي آسيا والشرق الأوسط، وتحفيز مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني على تطوير شراكات جديدة عابرة للحدود.

كما استعرضت الجلسات عدداً من التجارب الملهمة لقادة أعمال وشركات تمكنوا من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع اقتصادية ريادية، وأبرز العوامل والاستراتيجيات التي أسهمت في نجاح هذه النماذج في بيئتين اقتصاديتين ديناميكيتين مثل الإمارات وهونغ كونغ.

وركزت الجلسات على أهمية تعزيز التعاون لتوسيع آفاق الابتكار وتوفير كافة الممكنات والموارد لأصحاب المواهب، لخلق بيئة أعمال متكاملة تدعم نمو الجيل الجديد من الشركات الناشئة في كلا الجانبين، إلى جانب إقامة شراكات قوية بين رواد الأعمال والمستثمرين وحاضنات ومسرعات الأعمال.

وبحثت الجلسات أحدث التطورات العالمية في مجالات التمويل والاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، مع التركيز على كيفية استغلال هذه التطورات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، وكذلك الإستراتيجيات والآليات الفعّالة للتغلب على التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة التي تواجه العالم، بما يعزز من نمو واستقرار هذه الأسواق الحيوية.

وتناولت الجلسات أبرز التحولات العميقة التي يشهدها قطاع السياحة العالمي، بدءا من التجارة السياحية الغامرة وصولاً إلى التقنيات الحديثة المبتكرة في مجال السفر، مع تسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التحولات للوجهات المتميزة مثل الإمارات وهونغ كونغ، لتمكينها من تعزيز التنافسية في المشهد السياحي إقليمياً ودولياً، وتقديم تجارب فريدة للسياح من جميع أنحاء العالم تجمع بين الثقافة والابتكار والتراث والتقنيات المتطورة.

وسلطت الجلسات الضوء على الممكنات التي تتمتع بها الأسواق المالية في الإمارات وهونغ كونغ، بما في ذلك البنية التحتية المتقدمة، والأطر التشريعية المرنة، والخبرات الاستثمارية القوية، وكيفية الاستفادة من هذه المميزات لدفع تدفقات رأس المال عبر الحدود، وتعزيز جاذبية المنظومتين الماليتين لاستقطاب الاستثمارات النوعية.

وشهدت الفعالية توقيع 7 مذكرات تفاهم بين ممثلين لعدد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة لدى الجانبين خلال الفعالية، شملت مذكرة تفاهم بين "إنفستوبيا" وشركة "Klickl"، ومذكرتي تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية ونظيرتها هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، و3 مذكرات تفاهم لمنظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي “Hub71“ مع ثلاث جهات من مؤسسات ريادة الأعمال التكنولوجيا والابتكار في هونغ كونغ، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين شركة "P4ML" وحديقة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا.

وتهدف هذه المذكرات إلى تعزيز التعاون في مجالات الأسواق المالية والاستثمار وريادة الأعمال والأصول الرقمية والبحث العلمي والابتكار والشركات الناشئة.

شارك في إنفستوبيا – هونغ كونغ النسخة الـ 18 من حوارات إنفستوبيا العالمية، وفد موسّع من دولة الإمارات ضم مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين على المستويين الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، حيث حضر هذه النسخة أكثر من 300 شخص من قادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين والمسؤولين وصناع القرار في الجانبين.