ألعاب الماسترز تستعرض رؤية أبوظبي الرياضية في ملتقى الرعاة والشركاء

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام / نظمت اللجنة العليا لألعاب الماسترز أبوظبي 2026 أمس ، ملتقى الشركاء والرعاة في مركز أدنوك للطاقة بأبوظبي حيث تم مناقشة أبرز المحطات القادمة والتحديثات دعماً لهذه النسخة المتميزة من الألعاب، والتي تُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وتنطلق ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 في الفترة من 6 إلى 15 فبراير المقبل، لتكون أكبر وأشمل فعالية دولية متعددة الرياضات في منطقة الشرق الأوسط. وستشهد المشاركة في أكثر من 30 رياضة، مع استقبال أكثر من 25.000 مشارك من مختلف أنحاء العالم خلال عشرة أيام من المنافسات.

وتم عقد الملتقى بحضور سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة طلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة ممثلي الشركاء والرعاة، وكبار المسؤولين.

وشهد الحدث عروضا تقديمية حول رؤية أبوظبي للرياضة، مع تسليط الضوء على الأهداف الطموحة لاستضافة ألعاب الماسترز 2026، وأثرها طويل المدى على المجتمع، كما تم إطلاق مجموعة من المواد المرئية ليستخدمها الشركاء والرعاة في الترويج للألعاب داخل مؤسساتهم، بالإضافة إلى تشجيع أنماط الحياة الصحية والنشطة بما يتماشى مع مبادراتهم وثقافاتهم المؤسسية.

وأعرب سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عن سعادته باستضافة شركاء النجاح في ملتقى الشركاء والرعاة، في خطوة تعكس التزامنا المشترك بتمكين المجتمعات وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وترسيخ مكانة الإمارات على الساحة الرياضية العالمية، وبناء نموذج متكامل يجمع بين الرياضة والمجتمع والاقتصاد.

وقال : سنعمل مع شركائنا على تنظيم نسخة من الألعاب تمنح الرياضيين والشباب فرصاً للتعلم والتطور والمشاركة في فعاليات عالمية، ما يرسخ قيم التعاون والطموح والتميز الرياضي والاجتماعي على مستوى المنطقة والعالم.

يذكر أن ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 تفتح أبوابها لجميع الأفراد فوق سن 30 عاما، دون أي قيود على مستوى الخبرة أو الاحتراف الرياضي.

وتُعد ألعاب الماسترز أكثر من مجرد فعالية رياضية، فهي احتفال بالشغف والقدرة على التحمل وتجسيد لقيم الوحدة والتواصل، حيث تعكس كل رياضة روح التحدي والإصرار لدى المشاركين وتبرز التزامهم وتميزهم في مضمار المنافسة.