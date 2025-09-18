مصر وإسبانيا توقعان اتفاقية شراكة من أجل التنمية

القاهرة في 18 سبتمبر/ وام / وقعت مصر وإسبانيا اتفاقية شراكة تعد الأولى من نوعها بين البلدين، في إطار التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم جهود التنمية المشتركة.

وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق برنامج للتنمية المستدامة “2025-2030” يشمل التعاون في مجالات الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، ومواجهة التغيرات المناخية، والمياه والصرف الصحي، مع اعتماد آليات متنوعة مثل المشروعات الثنائية والدعم الفني والتعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف.

وأكدت وزيرة التخطيط المصرية أن الاتفاقية تؤسس لشراكة متكافئة تقوم على الحوار والعمل المشترك، وتمثل إطارا توجيهيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما أوضح الجانب الإسباني أن البرنامج يعد الأول عالميا لوكالة التعاون الدولي الإسبانية على هذا المستوى.

