"HUB71" تطلق برنامج تمكين الشركات الناشئة في هونغ كونغ

هونغ كونغ في 18 سبتمبر/ وام / أطلقت منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي Hub71، اليوم، برنامج تمكين الشركات الناشئة خلال مؤتمر “إنفستوبيا -Investopia” المنعقد في هونغ كونغ، حيث سيوفر البرنامج للشركات الناشئة المتقدمة في هونغ كونغ مسارا منظما لاستكشاف أبوظبي بوصفها منصّة انطلاق رئيسية للتوسّع في المنطقة والوصول إلى الأسواق العالمية.

ووقّعت Hub71 مذكرات تفاهم مع ثلاثة من أبرز شركاء منظومات الابتكار في هونغ كونغ، والتي تشمل شركة HSITPL، ومركز Cyberport Hong Kong وشركة MTR Lab، وذلك بحضور سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، حيث تهدف الشراكات لاستقطاب الشركات الناشئة الواعدة إلى البرنامج، وتسهيل الوصول المتبادل إلى منظومتّي التكنولوجيا في البلدين، وتبادل المعرفة، وإطلاق برامج مشتركة في مجالات تشمل الجهات الحكومات وقطاعات البنية التحتية وشبكات رأس المال الاستثماري.

ويفتح البرنامج الآن باب تقديم الطلبات أمام الشركات الناشئة في هونغ كونغ، والتي تتطلع لاستكشاف أبوظبي باعتبارها الجهة التالية للتوسع والنموّ، ويمتد على مدار أسبوعين، ويهدف إلى تسريع دخول الشركات الناشئة إلى الأسواق، من خلال دمج مرحلة افتراضية للتهيئة لدخول السوق، مع جلسة حضور شخصي في أبوظبي، وسيحصل مؤسّسو الشركات الناشئة على فرص وصول مباشر إلى الجهات التنظيمية والمستثمرين والشركاء من الشركات الكبرى، فضلًا عن توجيه مخصّص وفرص تواصل يتمّ انتقاؤها بعناية.

وسيستفيد المؤسسون من المستثمرين في أبوظبي، ومن إمكانية المشاركة في مشاريع تجريبية إقليمية، وفرص التعاون مع شركاء حكوميين وشركات كبرى تقود مسيرة الاقتصاد الرقمي في أبوظبي، وسيُختتم البرنامج بيوم العروض خلال فعالية الأثر التي تنظمها Hub71 في أبوظبي.

ومن خلال البرنامج، تعتزم شركة HSITPL التعاون مع Hub71 لدعم الشركات الناشئة من الصين وهونغ كونغ في توسيع آفاقها والنموّ انطلاقا من أبوظبي، وذلك في إطار رؤيتها الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزا عالميا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويتطلع مركز Hong Kong Cyberport إلى التعاون مع Hub71 لدعم الشركات الناشئة في التوسع نحو أسواق الشرق الأوسط، في خطوة تعكس رؤيته لتعزيز ريادة الأعمال محلياً وعالمياً، إلى جانب استقطاب كبرى المؤسسات من المنطقة لتأسيس أعمالها في هونغ كونغ والاستفادة من موقعها كبوابة إلى أسواق الصين القارية ومنطقة الخليج الكبرى وجنوب شرق آسيا.

وتهدف شركة MTR Lab، إلى بناء منظومات ابتكار عالمية من أجل مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة، ومن خلال هذه الشراكة، تربط MTR Lab شركات محفظتها مع Hub71 لاستكشاف فرص التوسع في الشرق الأوسط ومناطق أخرى حول العالم.

ويعتبر هذا البرنامج رابع مشاركة عبر الحدود لمنظومة Hub71 في هذا العام، بعد مبادراتها الإستراتيجية التي أطلقتها مؤخرًا في نيوجيرسي واليابان وإيرلندا، وتعكس هذه الجهود طموحات Hub71 الأوسع لربط أبوظبي بأبرز منظومات الابتكار العالمية، وترسيخ مكانة العاصمة الإماراتية كمنصّة انطلاق للشركات الناشئة التي تطمح للتوسع على المستوى الدولي.

يذكر أن شركة HSITPL تتولى مسؤولية أعمال التطوير الشاملة لمجمّع هونغ كونغ - شينزن للابتكار والتكنولوجيا، فيما يُعد Cyberport مركز التكنولوجيا الرقمية في هونغ كونغ، ومركز تسريع ابتكارات الذكاء الاصطناعي، وحاضنة المشاريع العلمية والتكنولوجية على مستوى الدولة، حيث يضم أكثر من 2200 شركة، منها 11 شركة مدرجة و10 شركات ناشئة، أما شركة MTR Lab ، فتركز على الاستثمار والمشاركة في تطوير التقنيات المبتكرة في مجالات التنقل وحلول المدن الذكية والاستدامة، لبناء مجتمع ذكي محايد للكربون.