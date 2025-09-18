الإمارات تترأس جلسة "التجارة الرقمية" في المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية بجنيف

جنيف في 18 سبتمبر/ وام / ترأست الإمارات جلسة برلمانية بعنوان "البرلمانيون وتعزيز التعددية من خلال التجارة الرقمية"، عقدت اليوم في جنيف، ضمن أعمال المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية الذي ينظمه البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة عدد من البرلمانيين وصناع القرار والخبراء الدوليين.

وأكد سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، عضو الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثل الاتحاد، وعضو اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، خلال ترؤسه الجلسة أهمية الدور البرلماني في دعم الجهود الدولية الرامية إلى صياغة قواعد ملزمة وفاعلة للتجارة الرقمية، مشدداً على ضرورة مواصلة إصلاح منظمة التجارة العالمية بما يتماشى مع متطلبات الدول الأعضاء، وبما يضمن استمرارية التعددية التجارية كركيزة أساسية للاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي.

وأشار سعادته إلى أن البرلمانات يقع على عاتقها مسؤولية متابعة المبادرات التشريعية التي تسهم في إزالة العقبات أمام التجارة الرقمية عبر الحدود، وتعزيز الثقة الرقمية، بما ينعكس إيجاباً على تمكين رواد الأعمال والمستهلكين ويدعم ازدهار الاقتصاد الرقمي، والجهود العالمية الهادفة إلى تطوير منظومة التجارة الرقمية وتكريس مبدأ التعددية كخيار إستراتيجي يضمن الاستقرار والتوازن في النظام التجاري الدولي.